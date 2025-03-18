"Чего так дешево?" - Белорус предложил купить 500 рублей за 350. В TikTok стали торговаться

🎥 Видео

Опубликовано: 18.03.2025 15:39 , Обновлено: 18.03.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил купить 500 рублей одной банкнотой за 350. Некоторые комментаторы не поняли подвоха, другие начали торговаться.

“Если есть у кого такие пятисотки, то за 350 куплю”, - сказал на видео его автор. Не исключено, что ролик он опубликовал в юмористических целях.

“Чего так дешево? Редкая купюра. Я куплю по 420. Только оригинал”, - предложил один комментатор.

“Большим оптом по 490 беру”, - перебил его ставку другой.

Третий назвал свою цену за 500-рублевую купюру: “За 750 отдам”. “Давай за 400, 10 штук продам”, - написал еще один пользователь TikTok.

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“Люди, ну вы же понимаете, что это прикол? Или не понимаете?” - спросил юзер. “Кто не шарит, не мешайте бизнесу”, - написал другой комментатор.

Кто-то предположил, что автор видео хочет купить 500 рублей за 350 евро или долларов: “Наверное, евро или долларов”.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин опубликовал на одной из белорусских торговых площадок весьма необычное объявление: предложил купить 5-рублевые купюры по 2,5 рубля. Видео с этим попало в TikTok, где собрало больше 5,5 тыс. репостов за день.

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