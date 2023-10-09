Доллар продолжил расти в Беларуси. Эксперты рассказали, чего ждать до конца года

Опубликовано: 09.10.2023 14:10 , Обновлено: 09.10.2023

На первых на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 9 октября, продолжилось наметившееся на прошлой неделе падение курса белорусского рубля относительно доллара и евро. Экономические обозреватели делали прогноз, как долго сохранится эта тенденция, каким будет курс к концу недели и чего ждать к концу года - ослабления национальной валюты или, наоборот, укрепления.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 октября Нацбанк Беларуси установил следующие курсы иностранных валют:

доллар США — 3,3609 рубля (прибавил по итогам торгов 0,0004 рубля или +0,01%),

евро — 3,5392 рубля (прибавил 0,0190 рубля или +0,54%),

российский рубль — 3,3334 рубля (подешевел на 0,0035 рубля или −0,10%),

юань — 4,6111 рубля (прибавил 0,0069 рубля или +0,15%).

Согласно прогнозам обозревателей белорусского портала Myfin.by, в ближайшие дни курс доллара в Беларуси продолжит расти и к концу недели может достичь отметки 3,38 рубля за доллар. Такая тенденция, по их мнению, сохранится на этой недели и для евро - его курс к концу недели специалисты прогнозируют до 3,55 рубля за евро.

Почему растёт курс доллара в Беларуси?

В свою очередь финансовый аналитик Александр Шкут в интервью порталу Office Life пояснил, что могло повлиять на снижение курса белорусского рубля относительно доллара и евро. Четыре значимых фактора, которые повлияли на нынешние тенденции на валютном рынке, по словам эксперта, следуют из макроэкономической статистики, которую недавно раскрыл Нацбанк Беларуси.

Во-первых, на ослабление белорусского рубля повлиял существенный рост импорта товаров и услуг в первом полугодии - на него требуется иностранная валюта.

Во-вторых, сказалось увеличение денежных доходов белорусов (+13,9% относительно первого полугодия 2022 года) и увеличение спроса населения на импортные товары.

В-третьих, на фоне мягкой денежно-кредитной политики, по словам аналитика, ощутимо возросла средняя рублевая денежная масса - на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В-четвертых, Шкут отметил, что Нацбанк последнее время “не проводил валютные интервенции, которые бы поддерживали курс белорусского рубля”. Об этом, по словам специалиста, свидетельствуют данные по международным резервным активам Беларуси: на 1 октября резервы в разрезе монетарного золота сократились (на это повлияло снижение его стоимости в сентябре), а в иностранной валюте - увеличились почти на 70 млн долларов.

Рубль ждёт “значительное укрепление” к концу года?

Тем не менее, исходя из озвученных недавно целевых показателей денежно-кредитной политики Беларуси на 2024 год, Шкут пришёл к выводу о том, что у Нацбанка есть планы по “принятию мер по поддержанию ценовой стабильности”. Благодаря этому, по словам эксперта, до конца этого года “наиболее вероятно значительное укрепление белорусского рубля”.

При этом эксперт согласился с озвученным выше краткосрочным прогнозом. Он также убеждён, что в ближайшие дни может наблюдаться “незначительное ослабление белорусского рубля”. Это, по его словам, “соответствует целям правительства по стимулированию экспорта”.

Напомним, с начала года белорусский рубль заметно укрепился по отношению к российскому рублю — на 10,61%, однако это происходило на фоне значительного ослабления по отношению к американской валюте. В аналитическом центре BEROC рассказали, какие «настораживающие сигналы» видят сегодня на белорусском валютном рынке и стоит ли готовиться к дальнейшей девальвации рубля.

«Обратная тенденция» — Экономистка рассказала, упадет ли курс белорусского рубля

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