Доллар пробил отметку 3,4 рубля. Что ждать белорусам дальше?

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Опубликовано: 20.11.2024 17:10 , Обновлено: 20.11.2024

Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) перешагнул отметку в 3,4 рубля. Это новый рекорд, причем "американец" растет уже вторую неделю подряд.

Согласно информации БВФБ, курс доллара на четверг, 21 ноября, составил 3,4007 рубля (подорожание на 0,21% ). Как рассказал портал Myfin.by, за неделею доллар подорожал на 0,0481 рубля (или 4 копейки, +1,43%), с начала ноября - на 0,0804 (или 8 копеек, +2,42%), с начала 2024 года - на 0,2232 рубля (или 22 копейки, +7,02%).

Курсы валют на 21 ноября / Скриншот: bcse.by

Укрепился на торгах также евро, курс на 21 ноября составил 3,5843 рубля (+0,09%).

“На текущий момент доллар стабилизируется, дальнейшее его укрепление маловероятно. Скорее всего, мы увидим определенную коррекцию”, - спрогнозировал финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут.

По его видению, белорусский рубль до конца 2024-го, “вероятнее всего”, будет “на более крепких значениях”. Конкретные цифры в комментарии российскому агентству Sputnik Шкут не назвал.

Какого курса доллара ждать белорусам в 2025 году

Белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025-й.

Так, в рамках дискуссии на конференции «Ярмарка финансирования» представители БНБ-Банка рассказали, что нацелены на среднегодовой курс в 3,45 рубля за доллар. Такую же цифру озвучили аналитики Банка развития. В белорусском МТБанке спрогнозировали рост курса доллара к концу 2025 года до 3,53 рубля.

Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году

Кстати, свой прогноз по среднему курсу доллара в 2025 году озвучил также председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василий Панасюк. По его словам, “американец” в следующем году будет держаться в диапазоне 3,35-3,37 рубля.

В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год