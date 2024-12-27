Доллар подрос на 0,68%, евро упал на 0,52%. Вот с какими курсами валют белорусы ушли на выходные

Опубликовано: 27.12.2024 13:42 , Обновлено: 27.12.2024

В пятницу, 27 декабря, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар и юань несколько подорожали, по сравнению с предыдущими торгами, а евро и российский рубль, наоборот, упали в цене. Посмотрели, с какими курсами основных иностранных валют белорусы ушли на последние выходные декабря.

Торги на бирже 27 декабря закрылись со следующими значениями основных иностранных валют:

доллар — 3,4301 рубля (+0,0231 рубля или +0,68%), евро — 3,5615 рубля (−0,0185 рубля или −0,52%), российский рубль — 3,4056 рубля (−0,0038 рубля или −0,11%), китайский юань — 4,7754 рубля (+0,0859 рубля или +1,83%).

Ранее Telegraf.news рассказал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в следующем году, можно ли рассчитывать белорусам на рост доходов и какой курс доллара в 2025-м “закладывает” бизнес в цены.

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Свой прогноз по курсу доллара ранее также озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

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