Доллар опустился ниже 3,5 рубля в Беларуси. Что с евро?

Опубликовано: 04.12.2024 13:53 , Обновлено: 04.12.2024

После торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, 4 декабря, доллар вернулся на более привычную белорусам позицию - ниже 3,5 рубля. Посмотрели, что с остальными валютами.

Так, курс доллара на четверг, 5 декабря, составил 3,4923 рубля (-3 копейки, или 0,86%). Сделок по евро на бирже не было, курс валюты Евросоюза остался на прежнем уровне - 3,722 рубля.

Скриншот: bcse.by

Российский рубль продолжил укрепляться по отношению к белорусскому и подорожал на 1,5 копейки (или +0,45%). 100 рублей страны-соседки можно будет купить за 3,3389 белорусского.

Китайский юань в свою очередь сдал позиции: подешевел на 3,7 копейки (-0,77%). 10 юаней, по итогам торгов на БВФБ, стоят 4,8203 белорусского.

По [link href=“https://myfin.by/article/currency/dostig-li-dollar-potolka-kakikh-kursov-zdat-v-nacale-dekabra-prognoz-po-valutam-34058#titles_34058_3” target=“_blank” rel=“noopener”] мнению [/link] эксперта фондового рынка и финансового консультанта Михаила Грачева, эта неделя может стать определяющей для курса доллара на весь декабрь и начало 2025 года. Он считает, что, если российский рубль устоит около 100 рублей за доллар, на белорусском валютном рынке можно ожидать курса 3,48–3,5 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) дали свой прогноз по курсу доллара в Беларуси в 2025 году. По их мнению, он будет ниже, чем тот, который установился на начало декабря.

В ЕАБР дали прогноз, как подешевеет доллар в Беларуси в 2025 году

Еще мы рассказывали, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко тоже поделился собственным прогнозом по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. Чего ждать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси