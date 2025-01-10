Доллар и евро в Беларуси достигли минимума за полторы недели, а российский рубль снова пошёл вверх. На сколько?

Опубликовано: 10.01.2025 13:48 , Обновлено: 10.01.2025

В пятницу, 10 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи "американец" просел до минимума за последние полторы недели, а российский рубль вновь стал дороже. Между тем в Нацбанке рассказали, как складывалась ситуация с покупкой-продажей валюты на протяжении прошлого года.

Напомним, ещё вчера, 9 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4819 рубля (-0,28%),

евро — 3,6113 рубля (+0,02%),

100 российских рублей — 3,4109 рубля (+0,56%),

10 китайских юаней — 4,7566 рубля (-0,13%).

Спустя сутки, в пятницу, 10 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4796 рубля (-0,07%),

евро — 3,5953 рубля (-0,44%),

100 российских рублей — 3,4122 рубля (+0,04%),

10 китайских юаней — 4,7461 рубля (-0,22%).

Как складывалась ситуация с валютой в 2024 году?

В Национальном банке рассказали, что в 2024 году белорусы продали на 1,7 миллиардов долларов валюты больше, чем купили: 12,77 против 11,07. Что касается юрлиц, за январь-декабрь прошлого года они приобрели на 3,12 миллиардов долларов больше, чем продали: 31,41 против 28,3.

Если говорить о последнем месяце 2024 года, то, по информации Нацбанка, белорусы купили иностранной валюты на 164,6 миллионов долларов меньше, чем продали: 1,026 миллиард долларов против 1,19. При этом в декабре физлица активизировались в обменниках: в сравнении с ноябрём покупка возросла на 4,9%, а продажа – сразу на 19,1%.

Ранее Telegraf.news писал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в 2025 году, можно ли рассчитывать на рост доходов и какой курс доллара «закладывает» бизнес в цены.

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Также мы рассказывали, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для отечественной экономики. Резкий рост курса, который наблюдался в Беларуси в декабре 2024-го, у Головченко «особого волнения», по его словам, не вызвал. Эту тенденцию он назвал «временным явлением».

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