Доллар добрался до Br3,20. Что происходит в белорусских обменниках?

Опубликовано: 11.08.2023 14:24 , Обновлено: 11.08.2023

На валютно-фондовой бирже 11 августа завершились очередные торги, на которых курс доллар продолжил расти.

В пятницу, на последних торгах на этой неделе, доллар вырос до максимума за 506 дней, а российский рубль наоборот - опустился на минимум за четыре дня.

Так, доллар подрос и стал стоить 3,2033 рубля.

подрос и стал стоить 3,2033 рубля. По евро сделок не было, и он как и днем ранее стоит 3,46 рубля.

сделок не было, и он как и днем ранее стоит 3,46 рубля. За сто российских рублей на торгах давали 3,2767 рубля.

Один из белорусских банков перешёл с долларов на злотые. Почему?

За сколько покупают/продают валюту в обменниках?

Судя по информации портала MyFin, то в Минске выгоднее всего доллары сдавать в “БНБ-Банке”, “РРБ Банке”, “Статус Банке” или в “Технобанке”. Здесь их у вас купят за 3,205 рубля за доллар.

Если же вам нужно купить “американца”, то сделать это лучше в “Банк Решение”, “БНБ-Банке”, “ТК Банке” или “Цептер Банке”. Здесь доллары продают по 3,21 рубля.

Что касается евро , то их выгоднее сдать в “Банк ВТБ Беларусь”, “БНБ Банке”, “БСБ Банке”, “РРБ-Банке”, “СтатусБанке” или “Технобанке”. Здесь их покупают за 3,505 рубля. Вам покупать евро лучше в “Банк Решение”. Тут их продают за 3,51 рубля.

Российский рубль практически все банки покупают за 3 рубля за сто “россии”. Вам выгоднее купить российские рубли в “БНБ Банке” или в “Статус Банке” за 3,285 рубля.

[info_b]Более полную информацию по других валютам и городам вы можете посмотреть здесь.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф уже писал, что доллар продолжает расти уже несколько недель подряд. Эксперт рассказал, сколько будет расти курс доллара в Беларуси:

Поднялся на 4 копейки за день. Эксперт рассказал, сколько будет расти курс доллара в Беларуси