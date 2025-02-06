Опубликовано: 06.02.2025 16:32 , Обновлено: 06.02.2025

Сразу два белорусских банка, Беларусбанк и Белагропромбанк, объявили о запуске обновленных специальных программ кредитования на покупку автомобилей BELGEE моделей S50, X50 и X70. Обе программы предложили льготную ставку от 9% годовых в течение первых нескольких лет.

Беларусбанк предложил приобрести автомобили BELGEE в кредит со ставкой 9% годовых (ставка рефинансирования минус 0,5 п. п.) в течение льготного периода. После его окончания ставка составит 14,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 5 п. п.).

Срок кредита может достигать 10 лет, а максимальная сумма зависит от выбранной модели и размера первоначального взноса.

Так, для модели S50 банк готов профинансировать до 90% стоимости автомобиля, при этом льготный период составит 3 года. Для моделей X50 и X70 максимальная сумма кредита составит 60% или 75% стоимости, в зависимости от срока льготного периода. Если покупатель вносит от 25% до 40% стоимости авто, льготный период составит 2 года, если более 40% — 3 года.

В качестве обеспечения по кредиту банк заявил поручительство физических лиц, а также залог приобретаемого автомобиля с обязательным страхованием КАСКО.

Белагропромбанк также предложил приобрести «Белджи» в кредит под 9% годовых в первые два или три года, в зависимости от модели. Максимальная сумма кредита до 75 или 90%.

Условия для модели S50 похожие: до 90 процентов стоимости на срок до 10 лет под 9 процентов в первые три года. Если покупатель моделей Х50 и Х70 запрашивает у банка свыше 60, но не более 75% цены, ему предлагают ставку 9 процентов годовых на два года, а если запросит не больше 60 процентов стоимости — ставка та же, но на три года.

В качестве обеспечения выступают неустойка и залог приобретаемого автомобиля (также с обязательным КАСКО).

Кстати, в Белинвестбанке сообщили, что пока проводят «работы по модернизации условий» кредитования. Возможно, в скором времени и там начнут предоставлять кредиты на BELGEE для белорусов.

Напомним, продлить льготное кредитование на продукцию BELGEE поручил Александр Лукашенко.

Лукашенко продлил программу льготного кредитования на покупку автомобилей Belgee

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