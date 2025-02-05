Один из белорусских банков удвоил лимит по кредиту для двух категорий белорусов. Сколько готов одолжить?

Опубликовано: 05.02.2025 13:48 , Обновлено: 05.02.2025

Банк ВТБ (Беларусь) вдвое увеличил максимальную сумму потребительских кредитов для некоторых категорий белорусов — теперь она составляет 10 тысяч белорусских рублей. Кто претендует?

Как заявили в банке, кредит могут оформить самозанятые, уплачивающие единый налог, подоходный налог или налог на профессиональный доход, не имеющие регистрацию ИП, а также физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность.

[info_b]По данным банка, в 2024 году объем кредитования этого сегмента вырос в 7,5 раз по сравнению с 2023 годом. Лидирует по количеству выданных кредитов Минск (46%), далее следуют Гомельская и Брестская области (по 15% каждая).[/info_b]

Получить кредит можно за один визит в любом из 19 офисов или 78 кредитных центров банка. Оформление также доступно в онлайн-банке. Для этого нужно выбрать опцию «Оформить кредит» и заполнить заявку, приложив выписку из данных учёта налоговых органов. Исходя из опубликованной банком информации, сейчас процентная ставка стартует от 17,7% годовых.

Кроме того, ВТБ (Беларусь) улучшил условия по кредиту «Старт» для начинающих предпринимателей, увеличив срок кредитования до 12 месяцев и максимальную сумму до 10 тысяч белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другом банке, который предложил самозанятым возможность получить деньги взаймы.

Ещё один белорусский банк начал выдавать кредиты самозанятым. Какие ставки и лимит?