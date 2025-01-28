Лукашенко продлил программу льготного кредитования на покупку автомобилей Belgee

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Опубликовано: 28.01.2025 18:49 , Обновлено: 28.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о продлении программы льготного кредитования на покупку отечественных автомобилей марки Belgee. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Программа позволила гражданам Беларуси приобретать автомобили Belgee на выгодных условиях. За время её действия более 33 тысяч белорусов воспользовались льготными кредитами, что составляет почти половину от общего объёма проданных на внутреннем рынке автомобилей этой марки (более 70 тысяч).

Ранее в Сети появилась информация о прекращении действия льготных кредитов на автомобили Belgee. Однако на сайте Белагропромбанка ещё можно было найти предложения со ставкой 5,25% на первые 36 месяцев для модели Belgee S50 или 7,15% для моделей X50 и X70. Не исключалось, что льготную программу могут продлить.

Многие владельцы Geely/Belgee отмечали, что выбирали этот бренд именно из-за доступных финансовых инструментов, в частности, из-за низкой процентной ставки в первые три года (от 1,9% годовых на начальном этапе программы).

Ранее Telegraf.news писал, что президент Александр Лукашенко изменил некоторые особенности предоставления и использования арендного жилья в Беларуси.

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