До 80 рублей в день. Минчанам предложили подработку со свободным графиком, где "быстро всему научат"
Сеть магазинов "Соседи" предложила минчанам подработку со свободным графиком. Там заверили, что любой желающий может в удобное для него время устроиться на несколько часов в ближайшую торговую точку на одну из выбранных должностей: повар, кассир, пиццер, грузчик, сушист и т.д. Заработок пообещали до 10 рублей в час.
Для того, чтобы воспользоваться возможностью дополнительного дохода, нужно откликнуться на одну из предложенных вакансий на сайте “Соседей” или связаться со специалистом отдела кадров по номеру “7170”. Следующий шаг — короткое собеседование для “уточнения деталей”, подготовка медицинской справки и… всё. После этого белорус спокойно может выходить на подработку.
Руководство сети пообещало, что частичную занятость оформят по договору подряда, а зарплата будет приходить на банковскую карту. При этом, даже если у соискателя нет необходимых навыков, в “Соседях” заверили, что “быстро всему научат”. Что касается самого главного — дохода, то на сайте указаны следующие расценки за 1 час подработки:
- продавец — до 9,15 рублей,
- кассир — до 10,65 рублей,
- грузчик — до 9,15 рублей,
- изготовитель полуфабрикатов — от 7,15 рублей,
- пиццер — от 6,55 рублей,
- пекарь — от 7,09 рублей,
- повар — до 7,15 рублей,
- кондитер — от 7,36 рублей,
- сушист — от 7,64 рублей.
При этом варианты расписания в торговой сети предложили следующие:
- с 07:00 до 12:00,
- с 12:00 до 16:00,
- с 16:00 до 23:00,
- полный день (любое время).
Где ещё можно подработать?
В 37 организациях и предприятиях Минска предложили “оплачиваемые общественные работы”. Что нужно делать и сколько платят в одном из хозяйств сейчас, сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Там [link href=“https://minsknews.by/ot-50-rublej-v-den-minchan-priglashayut-na-oplachivaemye-obshhestvennye-raboty/” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] госагентству «Минск-Новости», что «оплачиваемые общественные работы» — это работы, где не нужна «специальная квалификация или подготовка». Например:
- уборка и благоустройство городских территорий, объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- строительные работы;
- подсобные работы;
- сельскохозяйственные работы.
Как заверили в Мингорисполкоме, заняться этим могут как безработные, так и те, кто просто хочет дополнительно подзаработать (в том числе пенсионеры).
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