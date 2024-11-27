До 80 рублей в день. Минчанам предложили подработку со свободным графиком, где "быстро всему научат"

Опубликовано: 27.11.2024 15:31 , Обновлено: 28.11.2024

Сеть магазинов "Соседи" предложила минчанам подработку со свободным графиком. Там заверили, что любой желающий может в удобное для него время устроиться на несколько часов в ближайшую торговую точку на одну из выбранных должностей: повар, кассир, пиццер, грузчик, сушист и т.д. Заработок пообещали до 10 рублей в час.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью дополнительного дохода, нужно откликнуться на одну из предложенных вакансий на сайте “Соседей” или связаться со специалистом отдела кадров по номеру “7170”. Следующий шаг — короткое собеседование для “уточнения деталей”, подготовка медицинской справки и… всё. После этого белорус спокойно может выходить на подработку.

Руководство сети пообещало, что частичную занятость оформят по договору подряда, а зарплата будет приходить на банковскую карту. При этом, даже если у соискателя нет необходимых навыков, в “Соседях” заверили, что “быстро всему научат”. Что касается самого главного — дохода, то на сайте указаны следующие расценки за 1 час подработки:

продавец — до 9,15 рублей,

кассир — до 10,65 рублей,

грузчик — до 9,15 рублей,

изготовитель полуфабрикатов — от 7,15 рублей,

пиццер — от 6,55 рублей,

пекарь — от 7,09 рублей,

повар — до 7,15 рублей,

кондитер — от 7,36 рублей,

сушист — от 7,64 рублей.

При этом варианты расписания в торговой сети предложили следующие:

с 07:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 23:00, полный день (любое время).

Где ещё можно подработать?

В 37 организациях и предприятиях Минска предложили “оплачиваемые общественные работы”. Что нужно делать и сколько платят в одном из хозяйств сейчас, сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Там [link href=“https://minsknews.by/ot-50-rublej-v-den-minchan-priglashayut-na-oplachivaemye-obshhestvennye-raboty/” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] госагентству «Минск-Новости», что «оплачиваемые общественные работы» — это работы, где не нужна «специальная квалификация или подготовка». Например:

уборка и благоустройство городских территорий, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

строительные работы;

подсобные работы;

сельскохозяйственные работы.

Как заверили в Мингорисполкоме, заняться этим могут как безработные, так и те, кто просто хочет дополнительно подзаработать (в том числе пенсионеры).

«Около 50 рублей в день» — Мингорисполком предложил «оплачиваемые общественные работы». Что нужно делать?

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские компании уже разместили информацию о «новогодней» подработке. Посмотрели, какие зарплаты белорусам предложили на вакансиях фасовщиков-упаковщиков подарков.

До 2000 рублей на руки. Белорусам предложили «новогоднюю» подработку без образования и опыта