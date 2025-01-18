До 8,5 рублей. МАРТ установил тарифы для белорусов, которые хотят получать пенсии на почте или на дом. Кого не коснётся?

Опубликовано: 18.01.2025 12:32 , Обновлено: 18.01.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси определило тарифы, согласно которым некоторых пенсионеров обяжут заплатить за получение пенсий на почте или при доставке на дом. Речь идёт о тех, кто не хочет получать ежемесячные выплаты в банке, и касается лишь определённых категорий населения.

Для начала напомним, что с 1 июля 2024 года пенсии в нашей стране начали выплачивать через банки. Таким образом получать соцвыплаты должны белорусы младше 70 лет, которые живут в Минске, городах областного подчинения и районных центрах.

Однако в октябре прошлого года министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко намекнула: в случае, если они не хотят это делать через банк, а желают получать пенсии “по старинке” (на почте или с доставкой на дом), такая возможность будет, но уже на платной основе.

Тогда министр озвучила примерные суммы в районе 6-8 рублей, однако уже в январе 2025 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало постановление с более точными цифрами. Согласно решению МАРТ, начиная с 18 января 2025 года, плата за получение пенсии на почте для вышеуказанных белорусов будет составлять 1,8 рубля, а с доставкой на дом — 8,5 рублей.

Для кого сделали исключение?

Напомним, платить за доставку пенсий и пособий по-прежнему не нужно тем, кто проживает в сельской местности, а также людям старше 70 лет, инвалидам I и II группы. Сюда же — семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет. Эти категории населения, как и раньше, смогут получать выплату на почте или с доставкой на дом абсолютно бесплатно.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому ежегодно положена бесплатная путёвка в санаторий, а кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в ведомстве объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 400 рублей, если по медицинским показаниям поехать в лечебницу не может.

Кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кому — матпомощь 400 рублей? В Минтруда Беларуси объяснили

Также мы рассказывали, что Александр Лукашенко в октябре 2024 года подписал указ №402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырёх и более детей.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других