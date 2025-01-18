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До 8,5 рублей. МАРТ установил тарифы для белорусов, которые хотят получать пенсии на почте или на дом. Кого не коснётся?

До 8,5 рублей. МАРТ установил тарифы для белорусов, которые хотят получать пенсии на почте или на дом. Кого не коснётся?
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси определило тарифы, согласно которым некоторых пенсионеров обяжут заплатить за получение пенсий на почте или при доставке на дом. Речь идёт о тех, кто не хочет получать ежемесячные выплаты в банке, и касается лишь определённых категорий населения.

Для начала напомним, что с 1 июля 2024 года пенсии в нашей стране начали выплачивать через банки. Таким образом получать соцвыплаты должны белорусы младше 70 лет, которые живут в Минске, городах областного подчинения и районных центрах.

Однако в октябре прошлого года министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко намекнула: в случае, если они не хотят это делать через банк, а желают получать пенсии “по старинке” (на почте или с доставкой на дом), такая возможность будет, но уже на платной основе.

Тогда министр озвучила примерные суммы в районе 6-8 рублей, однако уже в январе 2025 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало постановление с более точными цифрами. Согласно решению МАРТ, начиная с 18 января 2025 года, плата за получение пенсии на почте для вышеуказанных белорусов будет составлять 1,8 рубля, а с доставкой на дом — 8,5 рублей.

Для кого сделали исключение?

Напомним, платить за доставку пенсий и пособий по-прежнему не нужно тем, кто проживает в сельской местности, а также людям старше 70 лет, инвалидам I и II группы. Сюда же — семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет. Эти категории населения, как и раньше, смогут получать выплату на почте или с доставкой на дом абсолютно бесплатно.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому ежегодно положена бесплатная путёвка в санаторий, а кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в ведомстве объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 400 рублей, если по медицинским показаниям поехать в лечебницу не может.

Кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кому — матпомощь 400 рублей? В Минтруда Беларуси объяснили

Также мы рассказывали, что Александр Лукашенко в октябре 2024 года подписал указ №402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырёх и более детей.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других

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