До 600 млн бутылок в год. В Беларуси решили создать "кластер национальных напитков". Это что такое и где?

Опубликовано: 16.04.2024 12:48 , Обновлено: 16.04.2024

В Беларуси приступили к реализации стратегии по созданию "кластера национальных напитков высокого качества". Что он из себя представляет и какие предприятия в него войдут, рассказал генеральный директор ОАО "Брестское пиво" Ярослав Требух.

Именно это предприятие, по мнению его руководителя, может стать ядром нового отраслевого кластера. О перспективном инвестиционном проекте Требух рассказал в интервью российскому порталу rbc.ru. По его словам, в настоящее время предприятие ищет партнёров и инвесторов и готово к “интеграции” в рамках национальных проектов как в самой Беларуси, так и в России.

ОАО “Брестское пиво” зарегистрировано в свободной экономической зоне, поэтому обладает рядом привилегий и экономической поддержкой местных властей. Территория самого брестского завода сейчас составляет 8 гектаров, но в перспективе его площадь готовы увеличить еще на 10 гектаров. В планах руководства - выпускать в рамках создаваемого напиточно-продуктового кластера по 500-600 млн бутылок в год.

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Однако на всё это требуются финансовые ресурсы, которых у “Брестского пива”, который пытались модержнизировать и “перезагружать” уже не один раз, пока нет.

“Мы предлагаем действующий актив, генерирующий стабильный денежный поток и высокую прибыль. Потенциал стоимости актива на горизонте нескольких лет — 100 млн долларов, с выходом на чистую прибыль в 30 млн долларов в год. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство такого проекта около 150 млн долларов, исходя из стоимости аналогичных проектов конкурентов”, - рассказал о масштабах инвестпроекта гендиректор компании.

В качестве потенциальных инвесторов, которые смогут поучаствовать в создании отраслевого кластера, Требух назвал не только торговые сети, но и своих прямых конкурентов.

[info_b]На ОАО “Брестское пиво” помимо собственно пенного напитка производят также плодовые вина, безалкогольные напитки и минеральную воду. В 2014 году в связи с тяжёлым экономическим положением завод был признан банкротом и до 2020 года оставался на санации. Летом 2020 года его в рассрочку выкупила зарегистрированная в Болгарии компания “Мультигруп Трейд” армянского бизнесмена Гагика Царукяна, однако до сих пор предприятие остаётся убыточным.[/info_b]

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Между тем, источник белорусского портала Office Life на белорусском рынке безалкогольных напитков назвал цифры, озвученные гендиректором “Брестского пива” “космическими для существующей реальности”.

“Ситуация на брестском заводе не сильно улучшилась, компания хочет найти серьезного инвестора в России, поскольку в ЕС, Турции или еще где-то это сделать невозможно”, - пояснил источник.