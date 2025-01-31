До 60%. Торговые сети предложили белорусам "убойные скидки" на шпикачки, грудинку, сыр, масло, торты и не только

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Опубликовано: 31.01.2025 17:31 , Обновлено: 31.01.2025

Впереди у белорусов выходные - а значит, можно закупиться продуктами и не только на предстоящую неделю. Редакция Telegraf.news посмотрела, какие скидки предложили белорусские магазины перед началом февраля и где на акции колбасы, грудинка, кофе, фрукты, сыры, масло и прочее.

Green

В магазинах торговой сети Green по 4 февраля [link href=“https://www.green-market.by/shares/uboynye-skidki-1” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] неделю “убойных скидок до 60%”. Вот что на акции:

Порошок (4,5 кг), капсулы (21 штука), гель для стирки Persil (1950 мл) в ассортименте - 24,99 рубля. Зубная паста Lacalut multi-effect plus, 75 мл - 6,99 рубля. Виноград белый, 1 кг - 17,99. Филе-кусок форели слабосоленой “Местное известное”, 150 г - 9,59. Филе минтая свежемороженое, 1 кг - 10,99. Окорочок “Домашний” из свинины, 1 кг - 14,99. Колбаса “Оригинальная европейская” сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 21,99. Сыр “Маасдам”, 1 кг - 19,99. Масло сливочное “Ясь Белоус”, 180 г - 3,59 рубля. Кофе растворимый сублимированный Nescafe Gold Aroma Intenso, 170 г - 20,99. И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

Edostavka

Тем временем в интернет-магазине Edostavka до 18:00 2 февраля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?lc=2” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] традиционные “крашцены”. На эти товары снизили цены:

Шо­ко­лад мо­лоч­ный Alpen Gold с фун­ду­ком, 80 г - 2,99 рубля (-33%). По­груж­ной блен­дер Evolution - 70,99 (-10%). Торт “Пасечник”, 1 кг - 21,99 (-22%). Кап­су­лы для стирки Clouds для белого белья - 11,69 (-18%). Торт «Ко­ро­лев­ское удо­воль­стви­е», 1 кг - 19,99 (-27%). Пель­ме­ни “Мяс­ные по­ду­шеч­ки клас­си­че­ские”, 430 г - 3,79 (-25%). Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 500 г - 27,99 (-17%). Перец красный, 1 кг - 10,89 (-37%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия Pasta Zara № 57, 500 г - 2,99 рубля (-13%). Купаты «Д­зер­жин­ка» шаш­лыч­ные охла­жден­ные, 1 кг - 10,99 (-14%). Колбаса “Милано” охлажденная, 180 г - 4,49 (-12%). По­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Гру­дин­ка для ма­чан­ки», 1 кг - 12,99 (-16%). Ва­ре­ни­ки «Ба­буш­ка Аня» с чер­ни­кой, 430 г - 4,99 (-16%). И не только.

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“Гиппо”

Не отстает от конкурентов и торговая сеть “Гиппо”. Там на период по 2 февраля [link href=“https://gippo.by/clients/stock/vykhodnoy_bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] “выходной бум” со скидками на виноград, апельсин, фарш, колбасу, креветки, сыр, сливочное масло и оливковое, кофе, шпикачки и пр. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

“Санта”

А торговая сеть “Санта” на период по 4 февраля сделала своим покупателям “сочное предложение” и [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/sochnoe-predlozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] стоимость апельсинов, груш, дынь, киви, кукурузы, салата и не только.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Мы разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50-70%.

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