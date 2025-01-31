До 60%. Торговые сети предложили белорусам "убойные скидки" на шпикачки, грудинку, сыр, масло, торты и не только
Впереди у белорусов выходные - а значит, можно закупиться продуктами и не только на предстоящую неделю. Редакция Telegraf.news посмотрела, какие скидки предложили белорусские магазины перед началом февраля и где на акции колбасы, грудинка, кофе, фрукты, сыры, масло и прочее.
Green
В магазинах торговой сети Green по 4 февраля [link href=“https://www.green-market.by/shares/uboynye-skidki-1” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] неделю “убойных скидок до 60%”. Вот что на акции:
- Порошок (4,5 кг), капсулы (21 штука), гель для стирки Persil (1950 мл) в ассортименте - 24,99 рубля.
- Зубная паста Lacalut multi-effect plus, 75 мл - 6,99 рубля.
- Виноград белый, 1 кг - 17,99.
- Филе-кусок форели слабосоленой “Местное известное”, 150 г - 9,59.
- Филе минтая свежемороженое, 1 кг - 10,99.
- Окорочок “Домашний” из свинины, 1 кг - 14,99.
- Колбаса “Оригинальная европейская” сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 21,99.
- Сыр “Маасдам”, 1 кг - 19,99.
- Масло сливочное “Ясь Белоус”, 180 г - 3,59 рубля.
- Кофе растворимый сублимированный Nescafe Gold Aroma Intenso, 170 г - 20,99.
- И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.
Edostavka
Тем временем в интернет-магазине Edostavka до 18:00 2 февраля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?lc=2” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] традиционные “крашцены”. На эти товары снизили цены:
- Шоколад молочный Alpen Gold с фундуком, 80 г - 2,99 рубля (-33%).
- Погружной блендер Evolution - 70,99 (-10%).
- Торт “Пасечник”, 1 кг - 21,99 (-22%).
- Капсулы для стирки Clouds для белого белья - 11,69 (-18%).
- Торт «Королевское удовольствие», 1 кг - 19,99 (-27%).
- Пельмени “Мясные подушечки классические”, 430 г - 3,79 (-25%).
- Кофе молотый Dallmayr Prodomo, 500 г - 27,99 (-17%).
- Перец красный, 1 кг - 10,89 (-37%).
- Макаронные изделия Pasta Zara № 57, 500 г - 2,99 рубля (-13%).
- Купаты «Дзержинка» шашлычные охлажденные, 1 кг - 10,99 (-14%).
- Колбаса “Милано” охлажденная, 180 г - 4,49 (-12%).
- Полуфабрикат из свинины «Грудинка для мачанки», 1 кг - 12,99 (-16%).
- Вареники «Бабушка Аня» с черникой, 430 г - 4,99 (-16%).
- И не только.
В Беларуси объединили дисконтные программы двух популярных магазинов. Что изменилось для покупателей?
“Гиппо”
Не отстает от конкурентов и торговая сеть “Гиппо”. Там на период по 2 февраля [link href=“https://gippo.by/clients/stock/vykhodnoy_bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] “выходной бум” со скидками на виноград, апельсин, фарш, колбасу, креветки, сыр, сливочное масло и оливковое, кофе, шпикачки и пр. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.
“Санта”
А торговая сеть “Санта” на период по 4 февраля сделала своим покупателям “сочное предложение” и [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/sochnoe-predlozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] стоимость апельсинов, груш, дынь, киви, кукурузы, салата и не только.
Ранее Telegraf.news писал, что одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Мы разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50-70%.
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