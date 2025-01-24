Торговая сеть объявила "скидку на весь чек" для белорусских водителей. А что предложили всем остальным?

Опубликовано: 24.01.2025 18:28 , Обновлено: 24.01.2025

Одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Журналисты Telegraf.news разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50 и даже до 70%.

Green

Так, торговая сеть Green с 15 января по 15 февраля 2025 года объявила акцию, благодаря которой все белорусские водители могут закупиться со скидкой 7% на весь чек. Для того, чтобы воспользоваться шансом, нужно прийти в один из двух магазинов сети, расположенных в Минске (ТРЦ “Червенский” и ТЦ “Скала”), и предъявить на кассе одно из трёх:

водительское удостоверение,

технический паспорт,

ключи от автомобиля.

При этом в пресс-службе торговой сети уточнили: скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях, а также алкогольную и табачную продукцию. Также скидки не суммируются.

Edostavka

Тем временем Интернет-магазин Edostavka объявил чёрную пятницу, которая продлится с 10:00 24 января до 8:00 26 января. По словам организаторов, скидки на некоторые продукты доходят до 50%, при этом категории товаров самые разные: овощи, рыба, зелень, шоколад, йогурты, мороженое и многое другое.

Некоторые из товаров, участвующие в чёрной пятнице

Некоторые из товаров, участвующие в чёрной пятнице

Некоторые из товаров, участвующие в чёрной пятнице

“Алми”

Не осталась в стороне и торговая сеть магазинов “Алми”, объявив акционные предложения на различные группы товаров. Правда, их время также не безгранично: “удержать” цены на “самое нужное”, как выразились в пресс-службе, пообещали до воскресенья, 26 января. Среди позиций — курица, макароны, колбасы, торты, конфеты и многое другое.

Некоторые из товаров, участвующих в акции

Некоторые из товаров, участвующих в акции

“Белмаркет”

А вот торговая сеть “Белмаркет” и вовсе объявила “суперакцию” со скидками до 70%. Так, с 23 января по 5 февраля 2025 года в магазинах можно приобрести рыбу, консервы, крупы, сладости и многое другое. В организации рассказали, что ация подразумевает ликвидацию товара: отсюда и столь щедрые преложения.

Одни из товаров, участвующие в акции

Одни из товаров, участвующие в акции

Ранее Telegraf.news писал, что с 20 января бонусная программа «Еплюс», ранее действовавшая только в магазинах «Евроопт», начала работать и в сети магазинов «Хит!». Теперь покупатели смогут накапливать и тратить бонусы в обеих торговых сетях, что, по заявлению представителей компании, должно сделать покупки «ещё выгоднее».

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