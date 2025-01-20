В Беларуси объединили дисконтные программы двух популярных магазинов. Что изменилось для покупателей?

Опубликовано: 20.01.2025 13:26 , Обновлено: 25.04.2025

С 20 января бонусная программа «Еплюс», ранее действовавшая только в магазинах «Евроопт», начала работать и в сети магазинов «Хит!». Теперь покупатели смогут накапливать и тратить бонусы в обеих торговых сетях, что, по заявлению представителей компании, должно сделать покупки «ещё выгоднее».

Если у клиента уже есть карта «Еплюс», никаких дополнительных действий ему предпринимать не нужно, сообщили в магазине. Бонусы будут автоматически начисляться на скидочную карту и при покупках в магазинах «Хит!». Если карты нет, её можно бесплатно оформить в мобильном приложении «Еплюс» или купить на кассе любого магазина «Евроопт» или «Хит!» за 99 копеек.

За каждый полный 1 рубль в чеке на сумму до 20 рублей начисляется 0,5 бонуса. За каждый полный 1 рубль в чеке на сумму свыше 20 рублей начисляется 1 бонус. Один бонус равен одной копейке. В магазинах отметили, что бонусы не начисляются за покупку алкоголя, табака, подарочных сертификатов и товаров с фиксированными минимальными ценами.

В обеих сетях стартовали акции «Хитовые бонусы», позволяющие получить до 40% бонусов от стоимости определённых товаров.

Для карт «Еплюс. Пенсионная», «Еплюс. Добрый процент» и «Еплюс. Социальная» продолжили действовать особые условия начисления.

Накопленными бонусами можно оплатить до 99% стоимости покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит!». Для этого нужно предъявить карту «Еплюс» на кассе или воспользоваться кассой самообслуживания. Бонусы можно списывать частями или накопить на крупную покупку.

Держатели карт «Еплюс» продолжили участвовать в игре «Удача в придачу!», никаких дополнительных действий не требуется.

[info_b]На 17 января 2025 года сеть «Евроопт» насчитывала 673 магазина, а «Хит!» — 348 магазинов по всей Беларуси.[/info_b]

В то же время сеть дискаунтеров «Грошык», принадлежащая «Евроопту», запустила собственное мобильное приложение. С 20 января, предъявив на кассе виртуальную карту из приложения, можно будет покупать товары по специальным «Цуд-ценам». В приложение также добавили католог товаров, рекламные листовки, списки покупок. Отдельно стоит отметить сканер цен, который позволяет сравнить стоимость товара в ином магазине, где покупатель совершает покупку, с ценой в магазине «Грошык». Для этого нужно лишь отсканировать штрихкод продукта.

Ранее Telegraf.news писал, что «Евроопт» в своем аккаунте TikTok опубликовал ролик, в котором показал, как привлекает новых сотрудников к себе на работу. Видео вышло с шуточным подтекстом, но многие комментаторы юмор не оценили.

«Держи форму, заменишь меня» — «Евроопт» показал, как ищет новых сотрудников. Комментаторы в TikTok возмутились