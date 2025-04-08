До 60%. Белорусские магазины объявили скидки на сардельки, креветки, виноград, бекон. А где 2 бутылки масла по цене 1?

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Опубликовано: 08.04.2025 18:12 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские магазины, как и всегда, решили привлечь покупателей акциями и скидками. Журналист Telegraf.news посмотрел, какая торговая сеть предложила купить два товара по цене одного, а где скидки до 60% перед Пасхой.

Edostavka

В интернет-магазине Edostavka в период по 10 апреля [link href=“https://edostavka.by/actions/akciya-odin-plus-odin?lc=2” target=“_blank” rel=“noopener”] предложили [/link] купить следующий товар и получить такой же в подарок (то есть два по цене одного):

булгур Good, 450 г - 3,98,

мука ри­со­вая «Ку­дес­ни­ца», 500 г - 4,98,

паста то­мат­ная Gusto, 450 г - 6,18,

по­ло­тен­ца бу­маж­ные Zeno Mega roll двух­слой­ные, 1 рулон - 4,66,

масло олив­ко­вое Mueloliva Extra Virgin, 250 мл - 24,98,

крем для век Modum Valoshki Blue Treasure с гид­ро­ла­том ва­силь­ка, ги­а­лу­ро­ном и ко­фе­и­ном, 25 г - 8,48,

манты «Уз­бек­ски­е» за­мо­ро­жен­ные, 800 г - 18,6,

хин­ка­ли «По-гру­зин­ски» за­мо­ро­жен­ные, 800 г - 17,34,

соус Romeo Rossi Pesto Vegetale без сыра и чес­но­ка, 180 г - 12,08,

и не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

МАРТ порекомендовал белорусским магазинам сделать «широкомасштабные акции со скидками» в этот период

Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 11 по 13 апреля [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-1” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] сделать скидки до 60% к Пасхе на эти продукты:

Груша “Оксана”, 1 кг - 5,99 рубля. Филе цыпленка-бройлера охлажденное, 1 кг - 10,99. Филе тунца желтоперого, медальоны мороженые, 500 г - 9,99. Авокадо, 1 кг - 6,99. Томат, 1 кг - 8,99 рубля. Яйца куриные С-1, 10 шт. - 2,89. Креветки “Королевские” с пряностями, 1 кг - 19,99. Изюм “Голден”, 1 кг - 9,99. Масло сливочное “Крестьянское”, 180 г - 3,29. Чернослив сушеный Green Nuts Shalu без косточки, 1 кг - 15,99.

“Алми”

Тем временем конкурент сети Green - “Алми” - на период с 10 по 13 апреля [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/eb6/qsnwxk2ix3hxpv168en68zhnwkbd38h6.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] “топ-цены” на апельсины, яйца, масло сладкосливочное, кету, икру лососевых рыб, тушки цыпленка-бройлера и утенка, кофе, сервелат, фарш, стейк из мяса индейки, креветки, скумбрию, форель, гранатовый сок, чаи и не только. С ценами и другими акционными товарами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

“Грошык”

А в дискаунтерах “Грошык” по 13 апреля будет [link href=“https://groshyk.by/listovka/listovka-groshyk/” target=“_blank” rel=“noopener”] действовать [/link] снижение цен на виноград, кофе, стиральный порошок, конфеты, сардельки, колбасу, цыпленка-бройлера, печенье, гречку, шампиньоны, консервы рыбные и мясные, филе пангасиуса и минтая, бекон, ветчину, сыры и пр.

Ранее Telegraf.news писал, что минские кондитерские фабрики “Коммунарка” и “Слодыч” рассказали о скидках в апреле на свою продукцию. Так, у первого производителя это конфеты, в том числе наборы с ними, шоколад, а у второго — конфеты, пряники, вафли, печенье. Журналист Telegraf.news узнал, на какие именно лакомства сделали скидки до 60%.

Белорусам предложили скидки до 60% на конфеты, шоколад, пряники, печенье, вафли. Где закупиться?