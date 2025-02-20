До 56%. Белорусские магазины объявили "взрывные скидки" на торты, колбаски, форель, цыпленка, кофе. Где "суперраспродажа"?

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Опубликовано: 20.02.2025 20:18 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские магазины, как и обычно, подготовили для своих покупателей скидки на разные продукты для выгодных закупок. Журналист Telegraf.news посмотрел, какая торговая сеть объявила "черную пятницу" по 23 февраля, у кого "суперраспродажа", а где - "нежные цены" для мужчин.

Edostavka

Так, в интернет-магазине Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/sale?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] действует [/link] “суперраспродажа” на эти товары (до какого числа, не известно):

Кофе мо­ло­тый Carte Noire Original, 230 г - 10,29 рубля (-24%). Под­гуз­ни­ки дет­ские Evy Baby, размер Midi 3, 64 шт - 19,99 (-48%). Набор чая Greenfield Пре­ми­аль­ная кол­лек­ция чая, 79 г - 14,15 рубля (-24%). Набор шо­ко­ла­да Maitre Truffout, ас­сор­ти мини-ба­тон­чи­ков, 200 г - 12,45 (-29%). Сред­ство для мытья посуды «Капля Natural, цедра лимона и ба­зи­лик”, 500 г - 3,49 (-50%). Смесь для при­го­тов­ле­ния крема “Gurmina ганаш с темным шо­ко­ла­дом”, 100 г - 3,29 (-56%). Масло рап­со­вое Ibero ра­фи­ни­ро­ван­ное с до­бав­ле­ни­ем олив­ко­во­го масла нера­фи­ни­ро­ван­но­го, 500 мл - 16,59 (-26%). И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

“Гиппо”

Тем временем торговая сеть “Гиппо” на период с 21 по 23 февраля [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “черную пятницу” и снизила цены на томаты черри, шампиньоны, апельсины, куриный фарш, колбаски-гриль, креветки, сливочное масло, кофе, колбаски-гриль, торты, форель и пр. С ценами и другими товарами можно ознакомиться на скриншотах листовки.

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Green

А торговая сеть Green на 21 и 22 февраля [link href=“https://www.green-market.by/shares/vzryvnye-skidki-2” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “взрывные скидки” на сыр (1 кг - 15,99 рубля), фарш “Гурман” (полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,99) и тушку цыпленка-бройлера охлажденную (1 кг - 5,89 рубля).

В этой же сети магазинов с 21 по 23 февраля будут [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-15” target=“_blank” rel=“noopener”] действовать [/link] “нежные цены для сильных мужчин” на:

Стейк-бургер из мраморной говядины “Классик”, полуфабрикат охлажденный, 390 г - 9,99 рубля. Набор суши “Токай”, 750 г - 19,99. Карбонад “Крестьянский” сырокопченый, 1 кг - 21,99. Торт “СникерStar Местное известное”, 1 кг - 29,99. Ананас Super sweet, 1 кг - 7,99. Помело, 1 кг - 5,99. Мороженый стейк макруруса, 1 кг - 10,99 рубля.

“Алми”

А в торговой сети “Алми” на 20-23 февраля [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/c25/4yb4f05vxzwf6omgx09l31y6y73dilld.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] акцию “Лидеры продаж”. Пообещали “держать цены” на яйцо куриное, масло сливочное, сыр, креветки, скумбрию, фарш из свинины, колбаски для гриля, кофе, шоколад, стейк из мяса индейки, гранатовый сок и не только.

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