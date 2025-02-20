До 56%. Белорусские магазины объявили "взрывные скидки" на торты, колбаски, форель, цыпленка, кофе. Где "суперраспродажа"?
Белорусские магазины, как и обычно, подготовили для своих покупателей скидки на разные продукты для выгодных закупок. Журналист Telegraf.news посмотрел, какая торговая сеть объявила "черную пятницу" по 23 февраля, у кого "суперраспродажа", а где - "нежные цены" для мужчин.
Edostavka
Так, в интернет-магазине Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/sale?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] действует [/link] “суперраспродажа” на эти товары (до какого числа, не известно):
- Кофе молотый Carte Noire Original, 230 г - 10,29 рубля (-24%).
- Подгузники детские Evy Baby, размер Midi 3, 64 шт - 19,99 (-48%).
- Набор чая Greenfield Премиальная коллекция чая, 79 г - 14,15 рубля (-24%).
- Набор шоколада Maitre Truffout, ассорти мини-батончиков, 200 г - 12,45 (-29%).
- Средство для мытья посуды «Капля Natural, цедра лимона и базилик”, 500 г - 3,49 (-50%).
- Смесь для приготовления крема “Gurmina ганаш с темным шоколадом”, 100 г - 3,29 (-56%).
- Масло рапсовое Ibero рафинированное с добавлением оливкового масла нерафинированного, 500 мл - 16,59 (-26%).
- И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.
“Гиппо”
Тем временем торговая сеть “Гиппо” на период с 21 по 23 февраля [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “черную пятницу” и снизила цены на томаты черри, шампиньоны, апельсины, куриный фарш, колбаски-гриль, креветки, сливочное масло, кофе, колбаски-гриль, торты, форель и пр. С ценами и другими товарами можно ознакомиться на скриншотах листовки.
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Green
А торговая сеть Green на 21 и 22 февраля [link href=“https://www.green-market.by/shares/vzryvnye-skidki-2” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “взрывные скидки” на сыр (1 кг - 15,99 рубля), фарш “Гурман” (полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,99) и тушку цыпленка-бройлера охлажденную (1 кг - 5,89 рубля).
В этой же сети магазинов с 21 по 23 февраля будут [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-15” target=“_blank” rel=“noopener”] действовать [/link] “нежные цены для сильных мужчин” на:
- Стейк-бургер из мраморной говядины “Классик”, полуфабрикат охлажденный, 390 г - 9,99 рубля.
- Набор суши “Токай”, 750 г - 19,99.
- Карбонад “Крестьянский” сырокопченый, 1 кг - 21,99.
- Торт “СникерStar Местное известное”, 1 кг - 29,99.
- Ананас Super sweet, 1 кг - 7,99.
- Помело, 1 кг - 5,99.
- Мороженый стейк макруруса, 1 кг - 10,99 рубля.
“Алми”
А в торговой сети “Алми” на 20-23 февраля [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/c25/4yb4f05vxzwf6omgx09l31y6y73dilld.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] акцию “Лидеры продаж”. Пообещали “держать цены” на яйцо куриное, масло сливочное, сыр, креветки, скумбрию, фарш из свинины, колбаски для гриля, кофе, шоколад, стейк из мяса индейки, гранатовый сок и не только.
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