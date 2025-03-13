До 54%. Белорусские торговые сети объявили "весеннюю распродажу" сарделек, цыпленка, винограда, соков, хамона, форели
В преддверии выходных белорусские магазины решили порадовать своих покупателей скидками на разные товары. Журналист Telegraf.news узнал, где объявили "весеннюю распродажу" масла и форели, у кого "убойные предложения" на цыпленка-бройлера и авокадо, а куда идти за "топ-ценами" на мандарины и яйца.
Edostavka
Так, в интернет-магазине [link href=“https://edostavka.by/actions/sale?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] действует [/link] “весенняя распродажа” со скидками до 54% на эти товары:
- Сыр полутвердый “Grünländer Тильзитер”, нарезка, 130 г - 7,99 рубля (-28%).
- Масло кислосливочное Rhone & Saone, 180 г - 4,19 (-22%).
- Форель охлажденная, потрошеная с головой, 1 кг - 39,99 (-12%).
- Апельсин «Сангвинелли», 1 кг - 6,99 (-36%).
- Сардельки из мяса птицы «Римские», высший сорт, 390 г - 5,49 (-12%).
- Колбаса вареная «Вязынка по-слуцки», высший сорт, 1 кг - 8,99 (-17%).
- Масло оливковое “Копеечка Extra virgin”, нерафинированное, 0,5 л - 22,35 (-34%).
- Манго сушеное Taveal, 500 г - 22,89 (-23%).
- Перец душистый целый «Эколайн», 25 г - 3,09 (-54%).
- Хлебцы Dr.Korner кукурузные, с морской солью, 100 г - 4,15 рубля (-40%).
- Хамон из голени индейки, сыровяленый, охлажденный, 1 кг - 17,99 (-15%).
- Осьминог целый, очищенный, замороженный, 1 кг - 59,99 (-15%).
- И не только.
Green
Тем временем торговая сеть на период с 14 по 16 марта [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-0” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “убойные предложения” на:
- филе цыпленка-бройлера охлажденное, 1 кг - 10,99 рубля,
- капсулы для стирки “Персил Колор”, 14 штук - 15,99,
- авокадо “Хаас”, 1 кг - 12,99,
- салат “Айсберг”, 1 кг - 6,99,
- свинина, тазобедренная часть, полуфабрикат, 1 кг - 11,99,
- карбонад из свинины “Домашний”, 1 кг - 15,99,
- окорочок цыпленка-бройлера, 1 кг - 6,49.
- масло подсолнечное “Каролина” рафинированное, 800 мл - 3,49.
Эти коды есть везде и влияют на скидки для белорусов. Как узнать, будет ли после покупки кэшбэк?
“Санта”
А сеть “Санта” [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/sochnoe-predlozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] покупателям приобрести по сниженным ценам апельсин, грейпфрут, нектарин, сливу, кукурузу, виноград и не только. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже, акция продлится по 18 марта .
“Алми”
Компания “Алми” в свою очередь [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/4fc/54l3fp02keyffhl19b0p6aitto9xdd50.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] с 13 по 16 марта “топ-цены” на мандарины, яйцо куриное, сыр, тушку цыпленка-бройлера, кету, форель, кофе, стейк из мяса индейки, сервелат, креветки, икру, соки и не только. Посмотреть цены товаров можно ниже.
Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” на период по 31 марта сделала скидки до 58% на некоторые свои конфеты и шоколад. Тем временем ее конкурент — гомельский “Спартак” — снизил стоимость печенья.
До 58%. Минская кондитерская фабрика сделала скидки на шоколад и конфеты. А у кого печенье по 0,48 рубля?