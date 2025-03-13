До 54%. Белорусские торговые сети объявили "весеннюю распродажу" сарделек, цыпленка, винограда, соков, хамона, форели

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Опубликовано: 13.03.2025 18:38 , Обновлено: 13.03.2025

В преддверии выходных белорусские магазины решили порадовать своих покупателей скидками на разные товары. Журналист Telegraf.news узнал, где объявили "весеннюю распродажу" масла и форели, у кого "убойные предложения" на цыпленка-бройлера и авокадо, а куда идти за "топ-ценами" на мандарины и яйца.

Edostavka

Так, в интернет-магазине [link href=“https://edostavka.by/actions/sale?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] действует [/link] “весенняя распродажа” со скидками до 54% на эти товары:

Сыр по­лутвер­дый “Grünländer Тильзитер”, на­резка, 130 г - 7,99 рубля (-28%). Масло кис­ло­с­ли­воч­ное Rhone & Saone, 180 г - 4,19 (-22%). Форель охла­жден­ная, по­тро­ше­ная с го­ло­вой, 1 кг - 39,99 (-12%). Апель­син «Санг­ви­нел­ли», 1 кг - 6,99 (-36%). Сар­дель­ки из мяса птицы «Рим­ски­е», высший сорт, 390 г - 5,49 (-12%). Кол­ба­са ва­ре­ная «Вя­зын­ка по-слуц­ки», высший сорт, 1 кг - 8,99 (-17%). Масло олив­ко­вое “Ко­пе­еч­ка Extra virgin”, нера­фи­ни­ро­ван­ное, 0,5 л - 22,35 (-34%). Манго су­ше­ное Taveal, 500 г - 22,89 (-23%). Перец ду­ши­стый целый «Эко­лай­н», 25 г - 3,09 (-54%). Хлебцы Dr.Korner ку­ку­руз­ные, с мор­ской солью, 100 г - 4,15 рубля (-40%). Хамон из голени ин­дей­ки, сы­ро­вя­ле­ный, охла­жден­ный, 1 кг - 17,99 (-15%). Ось­ми­ног целый, очи­щен­ный, за­мо­ро­жен­ный, 1 кг - 59,99 (-15%). И не только.

Green

Тем временем торговая сеть на период с 14 по 16 марта [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-0” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “убойные предложения” на:

филе цыпленка-бройлера охлажденное, 1 кг - 10,99 рубля,

капсулы для стирки “Персил Колор”, 14 штук - 15,99,

авокадо “Хаас”, 1 кг - 12,99,

салат “Айсберг”, 1 кг - 6,99,

свинина, тазобедренная часть, полуфабрикат, 1 кг - 11,99,

карбонад из свинины “Домашний”, 1 кг - 15,99,

окорочок цыпленка-бройлера, 1 кг - 6,49.

масло подсолнечное “Каролина” рафинированное, 800 мл - 3,49.

Эти коды есть везде и влияют на скидки для белорусов. Как узнать, будет ли после покупки кэшбэк?

“Санта”

А сеть “Санта” [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/sochnoe-predlozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] покупателям приобрести по сниженным ценам апельсин, грейпфрут, нектарин, сливу, кукурузу, виноград и не только. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже, акция продлится по 18 марта .

“Алми”

Компания “Алми” в свою очередь [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/4fc/54l3fp02keyffhl19b0p6aitto9xdd50.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] с 13 по 16 марта “топ-цены” на мандарины, яйцо куриное, сыр, тушку цыпленка-бройлера, кету, форель, кофе, стейк из мяса индейки, сервелат, креветки, икру, соки и не только. Посмотреть цены товаров можно ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” на период по 31 марта сделала скидки до 58% на некоторые свои конфеты и шоколад. Тем временем ее конкурент — гомельский “Спартак” — снизил стоимость печенья.

До 58%. Минская кондитерская фабрика сделала скидки на шоколад и конфеты. А у кого печенье по 0,48 рубля?