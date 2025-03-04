До 58%. Минская кондитерская фабрика сделала скидки на шоколад и конфеты. А у кого печенье по 0,48 рубля?

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Опубликовано: 04.03.2025 18:51 , Обновлено: 04.03.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" на период по 31 марта сделала скидки до 58% на некоторые свои конфеты и шоколад. Тем временем ее конкурент - гомельский "Спартак" - снизил стоимость печенья.

“Весеннее настроение” “Коммунарка” [link href=“https://t.me/kommunarkaby/357” target=“_blank” rel=“noopener”] решила создать [/link] в своих фирменных магазинах с помощью скидок на эти сладости:

шоколад “Эль Карамель с “карамелизованным” молоком и кокосом”, 100 г - 2,59 рубля (не на акции - 4,98, -48%),

конфеты “Столичные с какао”, 1 кг - 11,99 (без скидки - 29,16, -58%),

конфеты “Золотая лирика”, 1 кг - 9,99 (обычная цена - 20,41, -51%),

шоколад “Эль Карамель с “карамелизованным” молоком и попкорном”, 100 г - 2,59 (не на акции - 4,98, -48%),

конфеты “Коммунарка. Золотая коллекция”, 1 кг - 33,99 (без скидки - 40,91, -17%),

конфеты “Минчанка”, 1 кг - 21,99 (обычная стоимость - 27,7 рубля, -20%),

конфеты “Коммунарка”, 1 кг - 19,99 (не на акции - 29,45, -32%).

Производитель предупредил, что акция будет действовать при наличии этих товаров в магазине.

А что у “Спартака”?

Тем временем кондитерская фабрика “Спартак” [link href=“https://www.instagram.com/p/DGnij33t-7K/?igsh=dDJlOHp5MjVoNHB2” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] цены также в фирменных магазинах на некоторые виды своего печенья:

печенье «Сахарное», 50 г – 0,24 рубля,

печенье «Шахматное», 100 г – 0,48 рубля,

печенье «Славяночка», 100 г – 0,48,

печенье сахарное в пачках, 100 г – 0,48,

печенье диабетическое «Спартак» с сорбитом, 100 г – 0,48.

Как долго будет действовать эта акция, производитель не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что в начале весны белорусские магазины обновили свои скидки на разные товары. Мы посмотрели, где на акции свинина, рыба, морепродукты, в том числе креветки, сыры, ветчина, авокадо, торты и прочее.

До 48%. Белорусские магазины обрушили цены на свинину, креветки, сыры, торты, купаты и не только