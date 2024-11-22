До 50%? В России спрогнозировали рост цен в 2025 году. Как будут "бороться"?

Опубликовано: 22.11.2024 10:55 , Обновлено: 22.11.2024

В России к концу года всё чаще стали говорить о разогнавшейся инфляции и стагнации в экономике. И пока депутаты российской Госдумы и региональные чиновники констатируют "необоснованный рост цен на продукты питания", а россиян предупреждают о скором подорожании товаров первой необходимости, экономисты объясняют, как российские власти намерены "бороться" с наметившейся тенденцией.

Так, уже сегодня реальный рост цен на продукты питания в России, по оценкам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, превысил 50%, а по отдельным позициям - и 100%, сообщила российская “Газета.Ru”. Дополнительное инфляционное давление, по словам эксперта, создают ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля.

“В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году”, - озвучил свой прогноз Антонов, подчеркнув, что снижение уровня реальных доходов особенно остро ощутят жители регионов, где уровень зарплат традиционно ниже столичной Москвы.

К концу года в России ожидается повышение цен на мясо и рыбу, что обосновано сезонным спросом, а также на сыр - из-за дефицита сычужного фермента.

По прогнозу доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета “Синергия” Татьяны Суворовой, в следующем месяце россиян ждет сразу двойное повышение цен: традиционный рост с приближением Нового года и дальнейший рост инфляции в целом - примерно на 8-15%.

Автор российского Telegram-канала “Незыгарь”, ссылаясь на неназванный источник, отметил, что тема роста розничных цен на продукты питания сейчас в России “фактически табуирована”, а сдерживать рост цен планируется “усиленным административным вмешательством”. При этом автор канала признаёт, что возможности губернаторов, от которых вышестоящее руководство требует “повлиять на аграриев”, “по большому счету, ограничены”.

“По большому счету все и аграрии, и ритейлеры под контролем и не могут не выполнять прямые директивы, требующие заморозку цен на те или иные виды продукции. Однако работать в убыток себе ни аграрии, ни ритейлеры не будут”, - отметил автор Telegram-канала.

Как следствие, по мнению экспертов, россиянам нужно готовиться не только к постоянно растущим ценам, но и к наплыву продуктов более низкого качества в магазинах, а также к новым “маркетинговым фишкам” продавцов, по типу упаковок на 8 яиц вместо 10 и молока в бутылках объёмом 0,9 л вместо литра.

“Хотя, в целом, общество уже привыкло к ползучей инфляции и не надеется на то, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы”, - констатировал автор Telegram-канала.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце октября российский Центробанкпризнал, что инфляция в стране этой осенью “существенно превысила” те прогнозы, на которые рассчитывал финансовый регулятор летом. Как следствие, ему пришлось в очередной раз повысить ключевую ставку — с 19% до 21% годовых. При этом в Центробанке отметили, что поскольку “инфляционные ожидания” только увеличиваются, а рост экономики страны, наоборот, идёт “более умеренными темпами”, регулятор не исключил возможности дальнейшего повышения ставки.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку на рекордно высокий уровень. Как отразится на курсах валют в Беларуси?

По мнению экспертов российского аналитического центра, связанного с правительством, неудачная попытка властей РФ подавить инфляцию привела страну к наихудшему экономическому сценарию. Там предупредили, что Россия уже на пороге комплексного кризиса в экономике.

«В результате действий Центробанка» — Экономисты объявили о наступлении в России стагфляции. Что это значит?