Нацбанк Беларуси решил не менять расчетные величины стандартного риска. Какие максимальные ставки по кредитам установил?
Национальный банк Беларуси решил не менять действующие значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). Об этом решении в пресс-службе финансового регулятора сообщили в пятницу, 21 июня. Посмотрели, какие значения, от которых зависят процентные ставки в том числе по потребительским банковским кредитам, Нацбанк утвердил на июль 2024 года.
В Нацбанке отметили, что как правило РВСР в Беларуси рассчитывают раз в три месяца, однако если складывающиеся на рынке условия того требуют, пересматривать их значения могут и чаще. Нынешние значения РВСР будут действовать третий месяц подряд, оставаясь неизменными.
Итак, по решению Нацбанка, как минимум до конца июля будут действовать следующие значения расчетных величин стандартного риска:
- по новым кредитам для юридических лиц – 11,98% годовых,
- по новым кредитам для физических лиц – 17,22% годовых.
Отметим, что данная величина не касается льготных кредитов, расчёт процентных ставок по которым ведётся по несколько иной схеме.
[info_b]Напомним, что РВСР определяет верхние границы для ставок по кредитам. Банк вправе установить более высокие проценты по своим кредитам, но в этом случае требуются дополнительные обоснования, а в его адрес выдвигаются дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал, что Национальный банк в своем анализе кредитования в первом квартале 2024 года спрогнозировал смягчение условий по кредитованию белорусов в ближайшие полгода. Кроме того, по прогнозу ведомства, во втором и третьем кварталах текущего года у белорусов вырастет спрос на кредитование.
Нацбанк спрогнозировал смягчение условий по кредитам для белорусов в ближайшие полгода