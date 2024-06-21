Нацбанк Беларуси решил не менять расчетные величины стандартного риска. Какие максимальные ставки по кредитам установил?

Опубликовано: 21.06.2024 11:19 , Обновлено: 21.06.2024

Национальный банк Беларуси решил не менять действующие значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). Об этом решении в пресс-службе финансового регулятора сообщили в пятницу, 21 июня. Посмотрели, какие значения, от которых зависят процентные ставки в том числе по потребительским банковским кредитам, Нацбанк утвердил на июль 2024 года.

В Нацбанке отметили, что как правило РВСР в Беларуси рассчитывают раз в три месяца, однако если складывающиеся на рынке условия того требуют, пересматривать их значения могут и чаще. Нынешние значения РВСР будут действовать третий месяц подряд, оставаясь неизменными.

Итак, по решению Нацбанка, как минимум до конца июля будут действовать следующие значения расчетных величин стандартного риска:

по новым кредитам для юридических лиц – 11,98% годовых,

по новым кредитам для физических лиц – 17,22% годовых.

Отметим, что данная величина не касается льготных кредитов, расчёт процентных ставок по которым ведётся по несколько иной схеме.

[info_b]Напомним, что РВСР определяет верхние границы для ставок по кредитам. Банк вправе установить более высокие проценты по своим кредитам, но в этом случае требуются дополнительные обоснования, а в его адрес выдвигаются дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Национальный банк в своем анализе кредитования в первом квартале 2024 года спрогнозировал смягчение условий по кредитованию белорусов в ближайшие полгода. Кроме того, по прогнозу ведомства, во втором и третьем кварталах текущего года у белорусов вырастет спрос на кредитование.

Нацбанк спрогнозировал смягчение условий по кредитам для белорусов в ближайшие полгода