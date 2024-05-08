Нацбанк спрогнозировал смягчение условий по кредитам для белорусов в ближайшие полгода

Опубликовано: 08.05.2024 14:29 , Обновлено: 08.05.2024

Национальный банк Беларуси в своем анализе кредитования в первом квартале 2024 года спрогнозировал смягчение условий по получению кредитов в ближайшие полгода. Кроме того, по прогнозу ведомства, во втором и третьем кварталах текущего года у белорусов вырастет спрос на кредитование.

Свое исследование Нацбанк провел на основе анкетирования представителей банков. Так, ведомство изучило доступность кредитов для крупного, малого и среднего бизнеса, а также для обычных белорусов.

В результате анкетирования Нацбанк выяснил, что в январе - марте в стране смягчились условия кредитования как в национальной, так и в иностранной валютах. Как отметили в исследовании, положительное влияние на условия кредитования в национальной валюте оказывает увеличение максимального размера и срока кредита, “что компенсирует негативное влияние роста уровня процентных ставок по кредитам”.

Судя по результатам исследования, в январе - марте 2024 года для физлиц, то есть обычных белорусов, смягчились требования по исполнению обязательств по кредитам. А для тех, кто берет кредит на строительство недвижимости, также смягчились требования к финансовому положению человека.

Кроме того, по данным Нацбанка, в первом квартале 2024 года у крупного, малого и среднего бизнеса, а также белорусов, которые берут кредиты на потребительские нужды, вырос спрос на кредитование в рублях. В то же время у тех, кто берет деньги на строительство недвижимости, спрос на кредиты в национальной валюте упал.

В итоге прогноз от Нацбанка на второй и третий квартал, то есть на ближайшие шесть месяцев, следующий: для всех категорий кредитополучателей будут смягчаться условия кредитования в белорусских рублях, для бизнеса - также в иностранной валюте. И, по прогнозу ведомства, будут расти спросы на кредиты в белорусских рублях как у населения, так и у бизнеса.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Нацбанк утвердил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на май 2024 года. От этой величины зависят процентные ставки по банковским кредитам. Так, РВСР в мае по кредитам для физлиц выросли на 0,59%.

Нацбанк Беларуси повысил расчетные величины стандартного риска. На сколько увеличатся ставки по кредитам?