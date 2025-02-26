До 3% выше. Сразу 5 банков Беларуси подняли ставки по депозитам в рублях

Опубликовано: 26.02.2025 18:24 , Обновлено: 26.02.2025

Сразу пять белорусских банков решили увеличить ставки по депозитам в национальной валюте. Речь идёт как о краткосрочных, так и о долгосрочных программах. И если в среднем увеличение произошло на 1%, то в случае вклада от "Нео Банка Азия" (бывший "БТА Банк"), ставка выросла на целых 3%, или в 1,5 раза.

Начнём с “Банка Решение”. С 26 февраля ставки по депозитам в рублях выросли следующим образом:

«Online-решение» – на 0,4 п.п. до 11,9% годовых по вкладу на 3 месяца;

«Online-решение NEW» – на 0,4 п.п. до 11,9% годовых по вкладу на 3 месяца;

«Формула успеха» – на 0,4 п.п. до 11,9% годовых по вкладу на 3 месяца.

“Цептер Банк” поднял проценты по вкладам в национальной валюте, то есть в белорусских рублях, так:

«Цептер Smart Комфорт» – на 0,9 п.п. до 12,5% годовых;

«Цептер Smart Комфорт +» – на 0,8 п.п. до 11,0% годовых;

«Цептер Smart Люкс» – на 1,0 п.п. до 14,5% годовых.

У банка “БелВЭБ” изменилась ставка по депозиту в национальной валюте под названием «Персональный». Она выросла на 0,3 п.п. и теперь составляет до 15,3% годовых. А у “Паритетбанка” нововведения произошли сразу по двум программам, в зависимости от срока хранения средств:

“Безотзывный Online”:

с 12,5% до 12,7% годовых на 6 месяцев;

с 12,2% до 13,1% годовых на 7 месяцев;

с 12,1% до 13,1% годовых на 8 месяцев;

с 13,1% до 12,1% годовых на 9 месяцев;

с 14,1% до 15,2% годовых на 370 дней;

с 14,5% до 15,5% годовых на 13 месяцев.

«Беларусбанк» второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?

“Стабильный доход”:

с 12,4% до 12,6% годовых на 6 месяцев;

с 12,1% до 13,0% годовых на 7 месяцев;

с 12,0% до 13,0% годовых на 8 месяцев;

с 13,0% до 12,0% годовых на 9 месяцев;

с 14,0% до 15,1% годовых на 370 дней;

с 14,4% до 15,4% годовых на 13 месяцев;

с 15,0% до 15,4% годовых на 15 месяцев.

“Нео Банк Азия” повысил проценты по вкладам в белорусских рублях следующим образом:

“Нео Безотзывный Online”:

с 7% до 10% годовых на 35 дней;

с 10,9% до 11,5% годовых на 3 месяцев;

с 12,0% до 12,7% годовых на 6 месяцев;

с 12,4% до 13,3% годовых на 9 месяцев;

с 14,5% до 15,0% годовых на 13 месяцев.

“Нео Безотзывный”:

с 7% до 10% годовых на 35 дней;

с 10,9% до 11,5% годовых на 3 месяцев;

с 12,0% до 12,7% годовых на 6 месяцев;

с 12,4% до 13,3% годовых на 9 месяцев;

с 14,5% до 15,0% годовых на 13 месяцев.

Ранее Telegraf.news писал, что “Паритетбанк” предложил белорусам “мини-кредит по вкусной ставке”, которая является фиксированной и составляет 8,99%. В финучреждении заверили, что деньги можно вернуть досрочно без штрафов и “дополнительных комиссий”, однако сумма ограничена. Тем временем в “Беларусбанке” решили повысить ставки по кредитам на недвижимость и потребительские нужды.

Один из банков предложил белорусам «мини-кредит» по ставке 8,99% на весь срок. Сколько можно взять?