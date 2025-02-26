До 3% выше. Сразу 5 банков Беларуси подняли ставки по депозитам в рублях
Сразу пять белорусских банков решили увеличить ставки по депозитам в национальной валюте. Речь идёт как о краткосрочных, так и о долгосрочных программах. И если в среднем увеличение произошло на 1%, то в случае вклада от "Нео Банка Азия" (бывший "БТА Банк"), ставка выросла на целых 3%, или в 1,5 раза.
Начнём с “Банка Решение”. С 26 февраля ставки по депозитам в рублях выросли следующим образом:
- «Online-решение» – на 0,4 п.п. до 11,9% годовых по вкладу на 3 месяца;
- «Online-решение NEW» – на 0,4 п.п. до 11,9% годовых по вкладу на 3 месяца;
- «Формула успеха» – на 0,4 п.п. до 11,9% годовых по вкладу на 3 месяца.
“Цептер Банк” поднял проценты по вкладам в национальной валюте, то есть в белорусских рублях, так:
- «Цептер Smart Комфорт» – на 0,9 п.п. до 12,5% годовых;
- «Цептер Smart Комфорт +» – на 0,8 п.п. до 11,0% годовых;
- «Цептер Smart Люкс» – на 1,0 п.п. до 14,5% годовых.
У банка “БелВЭБ” изменилась ставка по депозиту в национальной валюте под названием «Персональный». Она выросла на 0,3 п.п. и теперь составляет до 15,3% годовых. А у “Паритетбанка” нововведения произошли сразу по двум программам, в зависимости от срока хранения средств:
“Безотзывный Online”:
- с 12,5% до 12,7% годовых на 6 месяцев;
- с 12,2% до 13,1% годовых на 7 месяцев;
- с 12,1% до 13,1% годовых на 8 месяцев;
- с 13,1% до 12,1% годовых на 9 месяцев;
- с 14,1% до 15,2% годовых на 370 дней;
- с 14,5% до 15,5% годовых на 13 месяцев.
«Беларусбанк» второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?
“Стабильный доход”:
- с 12,4% до 12,6% годовых на 6 месяцев;
- с 12,1% до 13,0% годовых на 7 месяцев;
- с 12,0% до 13,0% годовых на 8 месяцев;
- с 13,0% до 12,0% годовых на 9 месяцев;
- с 14,0% до 15,1% годовых на 370 дней;
- с 14,4% до 15,4% годовых на 13 месяцев;
- с 15,0% до 15,4% годовых на 15 месяцев.
“Нео Банк Азия” повысил проценты по вкладам в белорусских рублях следующим образом:
“Нео Безотзывный Online”:
- с 7% до 10% годовых на 35 дней;
- с 10,9% до 11,5% годовых на 3 месяцев;
- с 12,0% до 12,7% годовых на 6 месяцев;
- с 12,4% до 13,3% годовых на 9 месяцев;
- с 14,5% до 15,0% годовых на 13 месяцев.
“Нео Безотзывный”:
- с 7% до 10% годовых на 35 дней;
- с 10,9% до 11,5% годовых на 3 месяцев;
- с 12,0% до 12,7% годовых на 6 месяцев;
- с 12,4% до 13,3% годовых на 9 месяцев;
- с 14,5% до 15,0% годовых на 13 месяцев.
Ранее Telegraf.news писал, что “Паритетбанк” предложил белорусам “мини-кредит по вкусной ставке”, которая является фиксированной и составляет 8,99%. В финучреждении заверили, что деньги можно вернуть досрочно без штрафов и “дополнительных комиссий”, однако сумма ограничена. Тем временем в “Беларусбанке” решили повысить ставки по кредитам на недвижимость и потребительские нужды.
Один из банков предложил белорусам «мини-кредит» по ставке 8,99% на весь срок. Сколько можно взять?