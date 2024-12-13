До 261 рубля за 1 грамм. Минфин Беларуси повысил цены на скупку золота, серебра и платины

Опубликовано: 13.12.2024 09:41 , Обновлено: 13.12.2024

Министерство финансов Беларуси повысило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Постановление №65 от 9 декабря 2024 года не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет. Новый прейскурант вступил в силу с 13 декабря.

Согласно постановлению Минфина, скупочные цены на серебро в изделиях и ломе по пробам составили:

1 грамм 750 пробы – 2,38 рубля (раньше — 2,24);

1 грамм 800 пробы – 2,54 рубля (раньше — 2,38);

1 грамм 875 пробы – 2,77 рубля (раньше — 2,61);

1 грамм 916 пробы – 2,90 рубля (раньше — 2,73);

1 грамм 925 пробы – 2,93 рубля (раньше — 2,76);

1 грамм 960 пробы – 3,04 рубля (раньше — 2,86).

Новые цены на золото в зависимости от пробы:

1 грамм 375 пробы – 102,33 рубля ( раньше — 93,43);

1 грамм 500 пробы – 136,45 рублей (раньше — 124,57);

1 грамм 583 и 585 проб – 159,64 рублей (раньше — 145,75);

1 грамм 750 пробы – 204,67 рубля (раньше — 186,86);

1 грамм 900 пробы – 245,60 рублей (раньше — 224,23);

1 грамм 916 пробы – 249,97 рублей (раньше — 228,21);

1 грамм 950 пробы – 259,25 рублей (раньше — 236,68);

1 грамм 958 пробы – 261,43 рублей (раньше — 238,68).

[info_b]За 1 грамм платины 950 пробы с 13 декабря 2024 года вам должны заплатить 92,76 рубля (раньше цена составляла 89,42 белорусских рубля).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Белвтормет” увеличили цены на закупку недрагоценных металлов у населения. Так, уже с апреля по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, латунь, бронзу и свинец. Что почём?

В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?

Также мы рассказывали, что 11 декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которое повышает минимальную заработную плату в стране на 100 рублей.

Совмин повысил минимальную зарплату белорусов на 100 рублей