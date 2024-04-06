В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?

Опубликовано: 06.04.2024 10:25 , Обновлено: 06.04.2024

В "Белвтормете" увеличили цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже в апреле по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.

Например, на стальной бытовой лом “Белвтормет” поднял цену до 0,62 рубля за 1 кг. Раньше его можно было сдать на 4 копейки дешевле — 0,58 рубля.

Цену на алюминий, который не засорён другими металлами и сплавами, повысили до 3,05 рубля за килограмм (ранее — 2,92 рубля). Как сообщило издание “Белорусы и рынок”, “увеличение сравнительно небольшое, но у данного металла есть хорошие перспективы”.

К слову, в Алюминиевой ассоциации считают, что спрос на него в текущем году будет расти быстрее, чем на другие металлы. Специалисты связывают это с тем, что металл широко востребован в:

возобновляемой энергетике;

производстве электромобилей;

производстве экологичной упаковки;

строительстве.

[info_b]ОАО «Белвторчермет» – крупное многофункциональное предприятие, которое занимается заготовкой, переработкой и поставкой лома и отходов металлов. Входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».[/info_b]

Закупочная цена на чистую медь в апреле стала выше на 50 копеек, и теперь она составляет 21,81 белорусских рубля за килограмм.

Латунь белорусы могут сдать за 12,49 рубля за кило. Два месяца назад стоимость закупки у “Белвтормета” была на уровне 12,2 рублей.

Цена бытового лома бронзы была увеличена до 13,95 рубля, а никеля — до 19,45 белорусских рубля за килограмм.

Сравнительно дёшево стоит свинец. Бытовой лом этого металла, а также олова и сплавов на их основе, вырос в цене до 3,50 рубля (ранее его можно было сдать за 3,32 рубля).

А что почём среди драгоценных металлов?

За 1 грамм чистейшего золота белорусам с 1 апреля 2024 года заплатят 224,84 рубля. Серебро, как и всегда, обойдётся дешевле: 2,5 белорусских рубля за 1 грамм. 91,33 рубля в “Белвтормете” заплатят тому, кто сдаст 1 грамм платины. Те, у которого дома имеется палладий, могут получить от государства 101,32 рубля. Тоже за 1 грамм.

Ранее Telegraf.news писал, что компания “Белоруснефть” опубликовала объявления о вакансиях на должности, где пообещали платить от 2800 и даже 3400 рублей. От кандидатов потребовали “желание работать, ответственность, порядочность и стрессоустойчивость”.

«Белоруснефть» предложила белорусам зарплату 2800-3400 рублей. Что нужно делать?