До 240 рублей за кило. Посмотрели, почем продают свежие ягоды белорусские магазины

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Опубликовано: 02.12.2024 18:12 , Обновлено: 25.04.2025

Хоть и пришла зима, желание побаловать себя свежими ягодами вряд ли ушло. Посмотрели, какие цены на эту продукцию предлагают сейчас белорусские магазины.

Так, 200-граммовая упаковка ягодного микса из голубики и клубники в сервисе Edostavka [link href=“https://edostavka.by/search?query=%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&lc=2#modal-opened&product_preview=1377007” target=“_blank” rel=“noopener”] обойдется [/link] в 25,99 рубля (за кило - 129,95).

Здесь же можно купить отдельно [link href=“https://edostavka.by/search?query=%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&lc=2#modal-opened&product_preview=664988” target=“_blank” rel=“noopener”] голубику [/link]: 125 г за 9,99 рубля (1 кило - 79,92). Это ягоды из Перу, предложили также купить белорусскую [link href=“https://edostavka.by/search?query=%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&lc=2#modal-opened&product_preview=414402” target=“_blank” rel=“noopener”] клюкву [/link] (за 250 г - 8,99 рубля, 1 кило - 35,96).

В интернет-магазине торговой сети Green тоже продают голубику: за 125 г просят 9,99 рубля. И такой же, как в Edostavka, ягодный микс из голубики и клубники, но чуть дороже: 26,99 рубля за 200 г (за 1 кило - 134,95 рубля).

Еще в интернет-магазине Green мы нашли свежую ежевику из Мексики (125 г - 29,99 рубля, килограмм - 239,92) и белорусскую клюкву (530 г - 17,99 , килограмм - 33,94).

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Портал Blizko.by [link href=“https://blizko.by/notes/v-minske-v-dekabre-tseny-na-svezhie-yagody-v-odnom-iz-supermarketov-prosto-shokiruyut_kb” target=“_blank” rel=“noopener”] показал [/link] цены на ягоды в одном белорусском гипермаркете (название не указал, но ценники похожи на те, что в магазинах торговой сети “Корона”). Так, ягодный микс из голубики, малины, клубники (Россия) обойдется в 133,27 рубля за килограмм или 19,99 за упаковку в 150 граммов (но это предложение на скидке).

Фото: blizko.by

Интересно, что такая же по массе упаковка микса из голубики и малины, но без клубники будет стоить дороже - 23,35 (за кило - 155,67 рубля).

Фото: Blizko.by

Кило марокканской малины в этом магазине обойдется в 159,92 рубля (125 г - 19,99 ).

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