В Таборах стали продавать ягоды со вкусом "ананаса, мяты и клубники вместе взятых". Сколько стоят и как выбрать спелые?
На рынке "Новый Лебяжий" в деревне Таборы под Минском начали продавать полезные экзотические ягоды, которые по вкусу напоминают "ананас, мяту и клубнику вместе взятые". Рассказываем, чем полезны, сколько стоят, как выбрать самые спелые и как правильно есть.
Речь идет о плодах фейхоа. Выглядят они как небольшие овалы с зеленой кожицей. Мякоть плода сочная и желеобразная, с большим количеством мелких съедобных семян.
Вкус фейхоа сложно описать однозначно, но его часто сравнивают с сочетанием клубники, ананаса, киви и даже мяты.
Родиной фейхоа является Южная Америка, где она произрастает в диком виде. Но сегодня ягоды культивируют во многих странах с теплым климатом, включая Новую Зеландию, Австралию и Средиземноморье.
[info_b]Другие названия плодов — бразильская гуава, ананасовая гуава, инжирная гуава и гуавастин.[/info_b]
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Чем полезны ягоды фейхоа?
Это настоящий кладезь витаминов и минералов. В плодах содержится большое количество йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. Кроме того, фейхоа богаты витаминами C, B1, B2, P, а также железом, калием и магнием.
По данным медицинского портала WebMD, фейхоа — хороший источник калия и пищевых волокон. Одна чашка (205 граммов) ягод содержит:
- Калории: 125.
- Углеводы: 31 грамм.
- Клетчатка: 13 граммов.
- Кальций: 35 миллиграммов.
- Магний: 18 миллиграммов.
- Калий: 353 миллиграмма.
- Витамин С: 67 миллиграммов.
- Фолиевая кислота: 47 мкг.
В традиционной медицине чай из листьев фейхоа использовался для лечения холеры и дизентерии.
Научно доказанные преимущества фейхоа включают:
- Антибактериальное, противогрибковое и антиоксидантное действие. Лабораторные исследования показали, что экстракты фейхоа содержат растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Исследователи говорят, что в кожуре фейхоа уровень антиоксидантов выше, чем в мякоти.
- Защиту от воспалительных заболеваний кишечника. В фейхоа содержатся соединения, называемые полифенолами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эти соединения могут оказывать защитное действие против ВЗК.
Как есть эти экзотические ягоды?
Храните зрелые фрукты в холодильнике. Они могут храниться около недели, а затем их качество ухудшается. Мякоть фейхоа легко темнеет (окисляется). После очистки окуните плод в соленый раствор или воду со свежим лимонным соком.
Плоды фейхоа в основном едят свежими. Разрежьте их пополам и выньте мякоть ложкой, как будто едите киви.
Как выбрать спелый плоды фейхоа?
Как рассказали в Instagram рынка “Новый Лебяжий” в Таборах, определить, созрел ли фейхоа, можно наощупь: “он должен быть таким же упругим, как банан”.
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[link href=“https://www.instagram.com/p/DCBvDOnt21G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Рынок Новый Лебяжий д.Таборы (@lebyazhimarket.by) [/link]
Кроме того, в Сети посоветовали не брать самые большие плоды— “скорее всего, они будут «ватными» и не сочными. Лучше выбрать средние плоды — примерно 4-5 см в длину”.
А кожура должна быть “бамбукового оттенка”.
Сколько стоит фейхоа в Таборах?
В комментариях под постом сообщили, что стоят ягоды, если брать оптом, 6-7 рублей за килограмм.
Ранее Telegraf.news писал, что белорус заметил в одном из магазинов ягоды желто-оранжевого цвета, которые продают почти за 103 рубля за 1 кг. Однако поразило его не только это, но и наполнение 100-граммовой корзинки за 10,29 рублей. Что это за ягоды, которые называют “китайскими”, чем полезны и стоит ли покупать?
В белорусских магазинах заметили «китайскую ягоду» по 103 рубля за кг. Стоит ли покупать «корзинки с одной шелухой»?