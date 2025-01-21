Зарплата от 2800 рублей. "Белоруснефть" позвала на работу более 30 водителей в 3 городах Беларуси

Опубликовано: 21.01.2025 16:52 , Обновлено: 21.01.2025

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс» опубликовало три вакансии водителей для работы в трёх городах Беларуси — Фаниполе, Мозыре и Новополоцке. Из условий — постоянный характер труда, работа в две смены или по гибкому графику, а также зарплата от 2800 рублей (в зависимости от города). Журналисты Telegraf.news посмотрели, что требуется взамен.

Так, на работу в Мозыре нужны сразу 10 водителей грузовых автомобилей. Обязательным условием является наличие пятого тарифного разряда, свидетельство о прохождении подготовки по перевозке опасных грузов, общее среднее образование (то есть школа) и опыт работы 3 года.

Согласно описанию вакансии, которую опубликовали на Интернет-портале государственной службы занятости, работодатель отметил: “Приветствуется наличие свидетельства по профессии “сливщик-разливщик”, а также умение выявлять/ устранять неисправности транспортных средств”. Зарплата — от 2800 белорусских рублей.

На работу в Новополоцке на ту же позицию требуются уже 5 водителей. Правда, здесь почему-то нужен опыт не 3 года, а всего лишь год. Из условий — разъездной характер труда, две смены, общее среднее образование и аналогичная зарплата, что и в Мозыре, — от 2800 белорусских рублей. Правда, до вычета налогов или после, не указано.

А вот в Фаниполе доходы от “Белоруснефти-Транс” выше всего — от 3000 рублей, заверил работодатель. На сегодняшний день, согласно описанию вакансии, требуются ни много ни мало — 20 водителей большегрузов. Требования аналогичные: стаж 3 года, общее среднее образование и пятый тарифный разряд.

Ранее Telegraf.news писал, что три дня назад на Интернет-портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с зарплатным предложением от 10 до 19 тысяч белорусских рублей. Наниматель предложил “режим гибкого рабочего времени”, постоянный характер труда и полноценную ставку.

Зарплата до 19 тысяч рублей. Белорусам предложили работу, где нужна «импровизация» и «многозадачность»