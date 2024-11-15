До 17,1% годовых. Ещё один белорусский банк поднял ставки по депозитам в российских рублях

Опубликовано: 15.11.2024 19:28 , Обновлено: 15.11.2024

Этой осенью белорусские банки один за другим поднимают ставки по вкладам. На сей раз об очередном повышении сообщили в пресс-службе "Статусбанка", пообещав за хранение российской валюты рекордные 17,1% годовых. Также выросли проценты в долларах и евро, однако по этим депозитам рост оказался не столь значительным.

Так, с 15 ноября финансовое учреждение увеличило проценты по следующим депозитам в иностранной валюте:

ставка по вкладу «Статус — Доступный» в российских рублях выросла сразу на 4 п.п. до 10% годовых;

ставка по вкладу «Статус — Удобный» в российских рублях стала выше на 3 п.п. до 15% годовых (9 месяцев), на 4,6 п.п. до 17,1% годовых (13 месяцев) и на 2,5 п.п. до 16% (18 месяцев хранения);

ставка по вкладу «Статус — Удобный» в долларах увеличилась на 0,3 п.п. до 0,8% (13 месяцев) и на 1% годовых (18 месяцев), на 0,4 п.п. до 0,5% годовых (6 месяцев), на 0,2 п.п. до 0,6% годовых (9 месяцев) и на 0,5 п.п. до 1,2% годовых (23 месяца);

ставка по вкладу «Статус — Удобный» в евро поднялась на 0,2 п.п. до 0,3% годовых (6 месяцев), на 0,4 п.п. до 0,5% годовых (9 месяцев) и на 0,1 п.п. до 0,6% годовых (13 месяцев); на 0,6 п.п. до 0,8% годовых и на 0,5 п.п. до 1% годовых для вариантов со сроком 18 и 23 месяцев соответственно;

ставка по вкладу «Статус — Надёжный в валюте» в долларах поднялась на 0,45 п.п. до 1,2% годовых, а в евро – на 0,3 п.п. до 1% годовых.

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Где повысили ставки в белорусских рублях?

Белорусский «СберБанк» увеличил размер процентных ставок по некоторым продуктам в национальной валюте. Так, например, доходность депозита «Сохраняй безотзывный в BYN» стала выше:

на 0,75 п.п., и теперь составляет до 10,5% годовых (срок размещения — 90-182 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 8,25% годовых (срок размещения — 2-3 месяца);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 11,25% годовых (срок размещения — 183-273 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 11,5% годовых (срок размещения — 274-365 дней).

Кроме того, выросли ставки по депозиту «Сохраняй безотзывный в BYN Online»:

на 0,75 п.п., и теперь составляет до 10,75% годовых (срок размещения — 90-182 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 8,5%, (срок размещения — 2-3 месяца);

на 0,5 п.п., и теперь составляет 11,5% и (срок размещения — 183-273 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет 11,75% (срок размещения — 274-365 дней).

Ранее Telegraf.news писал, что «Белгазпромбанк» поднял процентные ставки по некоторым депозитам в долларах и белорусских рублях, пообещав клиентам “гарантированный доход в различных валютах”. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что прибыльность некоторых из них выросла до максимальных 14,3%. Ранее подобные решения приняли и в других банках.

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