До 10000 рублей. Нашли 5 вакансии, где белорусам со школьным образованием готовы платить в 2 раза больше средней зарплаты

Опубликовано: 22.09.2025 13:57 , Обновлено: 22.09.2025

На портале Государственной службы занятости (ГСЗ) в топе самых высокооплачиваемых вакансий сегодня немало тех, что не требуют от соискателя длительной специализированной профессиональной подготовки. Журналисты Telegraf.news нашли как минимум 5 вакансии, где белорусы могут ежемесячно зарабатывать минимум в 2 раза больше, чем в среднем по стране, имея за плечами лишь школьное образование.

Теория о том, что вузовский диплом гарантирует выпускнику высокий доход, уже давно и благополучно развенчана. Равно как и посыл о том, что после школьной скамьи невозможно устроиться на высокооплачиваемую работу. Прямо сейчас на портале ГСЗ можно найти вакансии как минимум по пяти специальностям, где работодатели не буду требовать от вас диплома об окончании вуза и даже профессионально-технического колледжа или училища.

Впрочем, этот вовсе не означает полное отсутствие требований. Они есть, причём в каждом из случаев - весьма специфические. Впрочем, можно ли ожидать иного, если за работу условному вчерашнему школьнику готовы платить до 7,5, а порой и до 10 тыс. рублей, то есть в 2-3 раза больше, чем в среднем по стране?

[inf]Согласно официальным данным Национального статистического комитета (Белстат), номинальная начисленная средняя зарплата по Беларуси в июле (самые свежие данные, доступные на сегодняшний день) составила 2772,4 рубля. Показатель по Минску традиционно самый высокий - 3686,5 рубля.[/inf]

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Самую высокую зарплату соискателям с общим средним образованием посулила инженеру-программисту одна из компаний-разработчиков программного обеспечения - от 7 до 10 тыс. рублей . Разумеется, вчерашний школьник едва ли сможет на неё претендовать, поскольку список требований к профессиональным скилам у работодателя весьма высок - тут нужно и уверенное понимание микросервисной архитектуры, и опыт в асинхронных коммуникациях и хорошее знание REST API и SQL (что бы это ни значило).

Тем не менее, вузовского диплома работодатель не требует. В приоритете - практический опыт. Его потенциальному соискателю, претендующему на зарплату, почти в 3 раза превышающую зарплату среднестатистического минчанина, нужно наработать не менее 5 лет в PHP backend-разработке, а ещё развить в себе инициативность и инженерное мышление.

А вот вторая по уровню оплаты труда вакансия в нашем списке уже не требует таких узко специфических знаний и, наверняка, больше заинтересует реальных вчерашних школьников, не пожелавших продолжить обучение в вузе. Речь о вакансии водителя , но не обычного, а международника - они традиционно попадают в топ высокооплачиваемых профессий, в том числе, ввиду разъездного характера работы.

Таких вакансий на ГСЗ сейчас, кстати, несколько. Самая высокая предлагаемая зарплата - от 8,5 до 9 тыс. рублей , остальные - в пределах 6 - 7,5 тыс. рублей, что также в разы превышает среднюю по стране зарплату. Главное требование к соискателю в данном случае - наличие прав на вождение автопоездов (по категории СЕ), а вот география перевозок у разных компаний варьируется - есть те, что приглашают на грузоперевозки по территории ЕС, а есть те, что зовут колесить по дорогам России, стран ЕАЭС, Китая.

Ещё одну “сладкую” с точки зрения зарплаты вакансию для обладателей школьного аттестата опубликовало открытое акционерное общество “Буровая компания “Дельта”. Она пригласила дорожных рабочих на зарплату в 6,5 - 7,5 тыс. рублей . Никаких специфических требований к кандидатам не предъявили, уточнив лишь, что работа носит разъездной характер, но, судя по всему, речь о поездках в пределах страны, а не за границу.

Ещё одна общество с ограниченной ответственностью - “ГРУПП АРТ Монтаж” - пригласило на работу десяток каменщиков и маляров на работу в Минск, пообещав зарплату в 6 –9 тыс. рублей , не требуя от специалистов даже профессионально-технического образования. Специфических требований, помимо умения выполнять работу по специальности, компания не озвучила, уточнив, что окончательный уровень оплаты будет определён “по результатам труда”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр финансов Юрий Селиверстов пообещал белорусам, работающим в бюджетной сфере, рост заработной платы в будущем году. Это предусмотрено проектом бюджета страны на 2026 год, который в настоящее время обсуждается парламентом. При этом глава Минфина предложил белорусам, рассчитывающим увеличить собственные доходы, “искать и инструменты внутри себя”.

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