Белстат назвал сферу деятельности, где средняя зарплата в июле выросла на 1144 рубля

Опубликовано: 25.08.2025 12:13 , Обновлено: 25.08.2025

Национальный статистический комитет опубликовал свежие данные о номинальной начисленной средней заработной плате в Беларуси за июль 2025 года. В целом по стране этот показатель составил 2772,4 рубля, что на 54,6 рубля больше, чем было в июне.

Лидером по уровню зарплат, естественно, остался Минск , где средний заработок, по подсчётам Белстата, достиг 3686,5 рубля . Второе место заняла Минская область с показателем 2809,7 рубля .

В остальных регионах средняя зарплата, как заявил Белстат, оказалась ниже республиканского уровня:

в Гродненской области она составила 2477,3 рубля,

она составила 2477,3 рубля, в Гомельской — 2462,3 рубля,

— 2462,3 рубля, в Брестской — 2445,2 рубля,

— 2445,2 рубля, в Витебской — 2335,7 рубля,

— 2335,7 рубля, а в Могилёвской — 2330,0 рубля.

Среди видов экономической деятельности самый высокий общий уровень доходов Белстат зафиксировал в секторе «Информация и связь» со средней зарплатой 5866,1 рубля .

Инфографика: belstat.gov.by

При этом самой высокооплачиваемой сферой в июле стала «деятельность пассажирского воздушного транспорта» с показателем 7857,6 рубля . Это выше, чем в «информационных технологиях и деятельности в области информационного обслуживания» (7172,8 рубля).

Также наиболее высокие зарплаты Белстат заметил в «Финансовой и страховой деятельности» ( 4344,1 рубля ) и «Строительстве» ( 3496,3 рубля ).

Если сравнивать данные за июль с июньскими, то наибольший рост зарплат произошёл как раз в деятельности пассажирского воздушного транспорта. Там средний заработок вырос с 6712,8 до 7857,6 рубля, прибавив за месяц +1144,8 рубля.

Прирост, по сведениям Белстата, также показали «производство летательных аппаратов и оборудования для них», где зарплаты увеличились на +490,5 рубля (с 3244,7 до 3735,2 рубля), и как раз «строительство», где месячный прирост составил +91,2 рубля (с 3405,1 до 3496,3 рубля).