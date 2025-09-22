Сверхурочные и совместительство. Селиверстов рассказал, как белорусские бюджетники могут поднять себе зарплаты

Опубликовано: 22.09.2025 08:15 , Обновлено: 22.09.2025

Министр финансов Юрий Селиверстов пообещал белорусам, работающим в бюджетной сфере, рост заработной платы в будущем году. Это предусмотрено проектом бюджета страны на 2026 год, который в настоящее время обсуждается парламентом. При этом глава Минфина предложил белорусам, рассчитывающим увеличить собственные доходы, "искать и инструменты внутри себя".

Реальный рост заработной платы Селиверстов назвал “общей задачей” правительства, подчеркнув, что “бюджетники выпадать не должны” из этой общей задачи.

“Поэтому предусматривается этот рост и для бюджетников. Но здесь, помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя. Имеется в виду какая-то оптимизация своих расходов, экономия”, - заявил глава Минфина в эфире гостелеканала СТВ.

По мнению Селиверстова, источники роста зарплат в бюджетном секторе следует искать в доплатах за совместительство, сверхурочные, а также внебюджетной деятельности бюджетных организаций.

“Про нее тоже не надо забывать. Сегодня населению оказывается широкий комплекс услуг. И в том числе бюджетными организациями, и вопросы оказания дополнительных услуг. Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу”, - прокомментировал возможности внебюджетной деятельности министр финансов.

В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Владислав Татаринович предупредил, что бюджет на 2026 год запланирован дефицитным, поэтому правительству придётся “экономить бюджетный рубль, где это возможно”. Впрочем, расходы на заработную плату Татаринович назвал первоочередными - на них приходится порядка 30% от общего консолидированного бюджета.

Дальнейший рост заработной платы бюджетников, по словам Татариновича, планируется обеспечить за счет двух факторов:

повышения тарифной ставки, базовой ставки,

применения стимулирующих выплат.

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