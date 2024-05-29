Колбаса, сало и не только. МТЗ анонсировал продажу "Торбочки тракториста". Где купить и сколько стоит?
Минский тракторный завод (МТЗ) анонсировал продажу "Торбочки тракториста", в которую среди прочего включили сыровяленую колбасу, сало, рыбные консервы и не только. Общий вес продуктового набора - около 3 кг, продавать его запланировали пока только в одной точке.
“Будет вкусно!!! Еще бы, ведь уже завтра [30 мая] в продаже брендированная “Торбочка тракториста”, - заинтриговали в Telegram-канале МТЗ.
Состав “торбочки” следующий:
- сыровяленая колбаса “Балканская”,
- сало “Белорусское”,
- рыбные консервы “Форель натуральная”,
- консервы мясные кусковые “Говядина тушеная”,
- булка “Заводская”,
- лук репчатый,
- “и еще кое-что”.
Судя по фото, это “кое-что” - бутылка водки.
Стоимость набора - около 80 рублей . Продавать новинку запланировали в магазине-кулинарии №1 «МТЗТоргСервис» по адресу ул. Буденного, 11 в Минске.
“Кстати, торбу можно будет купить как целиком, так и собрав продукты по вкусу”, - пообещали на предприятии.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что МТЗ представил ирис “Сливочный” и зефир “Мишутка”, которые начало выпускать предприятие под собственным брендом совместно с кондитерской фабрикой “Красный мозырянин”. Новинки пообещали продавать во всех точках комбината общественного питания завода.