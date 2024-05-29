Колбаса, сало и не только. МТЗ анонсировал продажу "Торбочки тракториста". Где купить и сколько стоит?

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Опубликовано: 29.05.2024 18:06 , Обновлено: 29.05.2024

Минский тракторный завод (МТЗ) анонсировал продажу "Торбочки тракториста", в которую среди прочего включили сыровяленую колбасу, сало, рыбные консервы и не только. Общий вес продуктового набора - около 3 кг, продавать его запланировали пока только в одной точке.

“Будет вкусно!!! Еще бы, ведь уже завтра [30 мая] в продаже брендированная “Торбочка тракториста”, - заинтриговали в Telegram-канале МТЗ.

Фото: Telegram-канал BelarusTractors_official

Состав “торбочки” следующий:

сыровяленая колбаса “Балканская”,

сало “Белорусское”,

рыбные консервы “Форель натуральная”,

консервы мясные кусковые “Говядина тушеная”,

булка “Заводская”,

лук репчатый,

“и еще кое-что”.

Судя по фото, это “кое-что” - бутылка водки.

Фото: Telegram-канал BelarusTractors_official

Стоимость набора - около 80 рублей . Продавать новинку запланировали в магазине-кулинарии №1 «МТЗТоргСервис» по адресу ул. Буденного, 11 в Минске.

“Кстати, торбу можно будет купить как целиком, так и собрав продукты по вкусу”, - пообещали на предприятии.

Фото: Telegram-канал BelarusTractors_official

Ранее Telegraf.news рассказывал, что МТЗ представил ирис “Сливочный” и зефир “Мишутка”, которые начало выпускать предприятие под собственным брендом совместно с кондитерской фабрикой “Красный мозырянин”. Новинки пообещали продавать во всех точках комбината общественного питания завода.

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