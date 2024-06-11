«Для пользователя достаточно" – Крутой рассказал, сколько бесплатных минут дадут белорусам после отмены роуминга с РФ

Опубликовано: 11.06.2024 07:43 , Обновлено: 05.02.2025

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой 10 июня озвучил новую ориентировочную дату отмены международного роуминга между двумя членами Союзного государства. Дипломат заявил, что белорусам не стоит рассчитывать на безлимитный роуминг и назвал приблизительные цифры по включённому интернет-трафику и бесплатным исходящим звонкам после отмены роуминга.

Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией обсуждался 10 июня на встрече группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По словам Крутого, “промежуточным решением” встречи стал отказ от идеи безлимита и выработка ориентировочных тарифов, передало российское агентство Sputnik.

[info_b]Роуминг – это услуги мобильной связи, предоставляемые абоненту оператором за пределами «домашней» сети. Международный роуминг работает в странах, в которых у «домашнего» оператора заключены партнерские соглашения с местными операторами связи. При телефонном роуминге у пользователя сохраняется его абонентский номер, то есть он может пользоваться мобильным телефоном за границей без смены сим-карты и мобильного оператора.[/info_b]

Как пояснил белорусский посол, введение безлимита после отмены роуминга создало бы слишком высокую нагрузку на операторов обеих стран. На министерской встрече в качестве ориентировочных регуляторам и операторам мобильной связи были предложены следующие цифры (в месяц):

300 минут исходящих звонков,

20-25 мегабайт трафика.

“Для среднестатистического пользователя этого достаточно”, - заявил Крутой.

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Впрочем, окончательное решение стороны должны принять лишь после проведения точных расчётов, если предложенная финансово-экономическая модель будет признана сторонами приемлемой. По словам дипломата, этот вопрос планируют закрыть к 25-летию Союзного договора, которое планируют отмечать в декабре 2024 года.

Отметим, что вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью поднимается регулярно. Еще в 2018 году Михаил Мясникович, занимавший тогда пост председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси и его российская коллега Валентина Матвиенко заявляли, что буквально через год-полтора между странами “не будет роуминговых проблем”. Однако на деле отмену роуминга постоянно откладывали.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news сообщил, что к декабрю 2024 года Беларусь и Россия также запланировали ввести в действие соглашение о взаимном признании виз. Об этом в марте этого года также сообщил посол Дмитрий Крутой.

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