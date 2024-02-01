Депутаты решили поднять некоторые детские пособия белорусам в два раза

Опубликовано: 01.02.2024 07:55 , Обновлено: 01.02.2024

Белорусские депутаты 31 января в ходе десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли в первом чтении законопроект по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей. По словам авторов законопроекта, документ направлен на "усиление адресности" государственных пособий и предполагает увеличение выплат для некоторых категорий в два раза. Заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в первом чтении представил проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей».

Как пояснил заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, который представлял законопроект в парламенте, основные изменения, предложенные депутатами, касаются следующих пособий:

по беременности и родам,

по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком,

для семей, воспитывающих ребенка-инвалида.

Так, в законопроекте предполагается увеличение минимального размера пособия по беременности и родам для следующих категорий женщин:

получающих образование в дневной форме (учащихся и студенток) – с 50% до 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ);

бюджета прожиточного минимума (БПМ); женщинам, зарегистрированным в качестве безработных до истечения 6 месяцев после завершения обучения, увольнения с работы или окончания службы, – с 50% до 100% БПМ;

БПМ; застрахованным женщинам, не имеющим стажа свыше 6 месяцев (женщины из числа молодых специалистов, начинающие трудовую деятельность), - с 50% БПМ до 100% минимальной заработной платы.

Также депутаты предложили повысить с 50% БПМ до 100% минимальной заработной платы размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком – для застрахованных белорусов, не имеющих стажа работы свыше 6 месяцев.

[info_b]Отметим, что размер минимальной заработной платы в Беларуси, как правило, выше бюджета прожиточного минимума. Так, минимальная зарплата в декабре 2023 года составляла 554 рублей, а БПМ в среднем на душу населения - 367,79 рубля, то есть размер пособия в случае его привязки к размеру минимальной зарплаты вместо БПМ может увеличиться почти в полтора раза.[/info_b]

Кроме того, как сообщили в Минтруда, в Беларуси планируют расширить перечень семей, которым полагается пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. В частности, пособие предложили выплачивать на всех несовершеннолетних детей в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, в следующих жизненных ситуациях:

после исполнения ребенку-инвалиду 18 лет, если ему установлена I группа инвалидности и родитель осуществляет за ним уход с получением соответствующего пособия по уходу;

при обучении детей на платной основе независимо от источника оплаты обучения.

Кроме того, право на это пособие планируют предоставить не только полным семьям, но и матерям в неполных семьях, если отец ребенка, обязанный уплачивать алименты, проходит срочную военную или альтернативную службу.

Дополнительно депутаты одобрили предложение сохранять за семьей право получать государственные пособия в то время, когда ребенок-инвалид получает услуги медико-социальной помощи в доме ребенка (продолжительностью до 56 дней в году), а также дать возможность лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, пройти обучение по направлению службы занятости, сохраняя при этом право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

В довершение всего отпуск по уходу за ребенком до 3 лет предложили также разрешить предоставлять работающему отцу, другому родственнику или члену семьи ребенка, если его мама работает адвокатом или нотариусом.

Законопроект предполагает внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс, Закон “Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы” и Закон “О занятости населения Республики Беларусь”.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ), который будет действовать с 1 февраля по 30 апреля 2024 года. Соответственно, для белорусов поднимут все виды пенсий и все госпособия для семей, воспитывающих детей.

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Кроме того, с 1 февраля традиционно вырастут размеры государственных пособий, которые по закону полагаются семьям, воспитывающим детей. В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в этот раз суммы вырастут на 11,3%, и озвучили точные суммы.

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