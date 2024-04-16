"Чтобы не тряслись руки во время приёма" — Налоговая предупредила об "оперативном мероприятии" для 387 частных стоматологий

Опубликовано: 16.04.2024 15:01 , Обновлено: 16.04.2024

Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по городу Минску предупредило о повышенном внимании к частным стоматологам. В ближайшее время налоговики пообещали провести ряд проверок, в результате которых составят "красную лигу" тех, кто недоплачивает в государственную казну.

“Уважаемые стоматологи столицы! Чтобы у вас не тряслись руки во время приёма пациентов, управление решило предупредить о своих планах заранее”, — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Далее идёт информация о том, что в 2023 году белорусы приняли участие в неком голосовании, где попросили обратить внимание налоговиков на три сферы: торговлю в Интернете, рынки и частную стоматологию. По словам сотрудников инспекции, так сформировалась “тройка лидеров”, где жители Беларуси “пожелали большего финансового порядка”.

И если с первыми двумя налоговая уже работает, то с сегодняшнего дня она возьмётся и за третью. В сообщении сказано, что оперативный отдел уже приступил к “предварительному анализу негосударственного сектора”. Всего в фокусе внимания столичных налоговиков оказалось 387 частных стоматологий.

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В ведомстве пообещали, что после предварительного анализа они сформируют «красную лигу» субъектов, в деятельности которых “будут установлены негативные отклонения”. После этого частных стоматологов ждёт второй этап проверки, более углубленный, результатом которого станет “оперативное мероприятие”.

“Если у вас есть возможность, а главное желание, прекратить манипуляции с налогами, то сейчас – самое время это сделать”, — предупредили в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС Беларуси по городу Минску.

Ранее Telegraf.news писал, что рассаду цветов и овощей хозяйки выращивают не только для личных целей, но и для продажи. Как это сделать легально, кому придётся заплатить в казну государства больше, а кому — меньше, рассказали сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Если вы решили заняться торговлей саженцами, стоит помнить, что для этого существуют специально отведённые места. Кроме того, привлекать сторонних работников без регистрации ИП нельзя: сами вырастили — сами продаёте. Форму для торговли рассадой можно выбрать одну из двух: либо единый налог, либо налог на профессиональный доход. Чем они отличаются?

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