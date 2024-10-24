"Чтобы избежать неожиданности" — "Белтелеком" предложил белорусам "контроль над балансом". Как работает и сколько стоит?

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Опубликовано: 24.10.2024 12:34 , Обновлено: 24.10.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" предложило подключить услугу, которая позволит "избежать неожиданности" и вовремя заметить, что денег на балансе стало не хватать. Так, "для максимально комфортного пользования" белорусы могут воспользоваться специальным SMS- оповещением, которое будет приходить за 3 дня до часа Х.

Сервис устроен так, что при приближении баланса к сумме, равной 3 дням работы услуги, абоненту высылается SMS с просьбой пополнить лицевой счёт. Например, если на балансе осталось 6 рублей, а каждый день “Белтелеком” списывает ровно 2 рубля, то в это время и придёт SMS. Преимуществами подобной услуги в пресс-службе оператора назвали “контроль над балансом”, а также “спокойствие и уверенность в том, что вы всегда на связи”.

[info_b]Подключить такую возможность можно в приложении “Мой Белтелеком” или сервисном центре. Абонентская плата составляет 30 копеек в месяц.[/info_b]

К слову, ранее национальный оператор электросвязи “Белтелеком” объявил 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет “Семейный HD”, который включает в себя 6 телеканалов “для всей семьи”. В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2024 года.

«Белтелеком» объявил 100%-ную скидку на 6 платных каналов «для всей семьи». Как долго продлится акция?

Кроме того, “Белтелеком” объявил ещё одну 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на 6 телеканалов с фильмами для “киноманов, спортивных болельщиков и любителей путешествий”, где “каждый найдёт что-то интересное для себя”. Правда, в “Белтелекоме” отметили, что предложение действительно только на протяжении месяца.

Скидка — 100%. «Белтелеком» объявил акцию для «киноманов» и «любителей путешествий». Какие ещё 6 каналов теперь бесплатные?