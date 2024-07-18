"Что за накрутка?" - Белоруска возмутилась разными ценами на Wildberries в описании товара и в корзине. В чем дело?

Опубликовано: 18.07.2024 10:12 , Обновлено: 18.07.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала сбой в интернет-магазине Wildberries: в описании товара одна цена, а оплатить сервис предлагает по другой, более высокой. Комментаторы рассказали, как представители компании прокомментировали ситуацию.

Автор ролика показала несколько товаров на Wildberries с таким сбоем. Например, цена за подвесной светильник в описании товара - 20,7 рубля, а заплатить предлагается 25.

“Что за треш опять на Wildberries, кто в курсе? Что за накрутка цен?” - спросила белоруска. И посоветовала проверять цены в корзине.

“Мне ответили “сбой системы”, сумму спишут, которая изначально была указана”, - написала одна комментаторша.

“Вчера у меня была сумма 12,32 рубля за товар, а к оплате выставили 13,71. В итоге списали 12,32, так что можно быть спокойным”, - поделилась другая.

Третья рассказала, что списывают деньги все же по более высокой цене. Еще одна пользовательница написала, что нужно обновить приложение, чтобы проблема исчезла, другая же посоветовала удалить приложение и заново скачать.

Wildberries разрешил белорусам отменять любые заказы. В течение скольких часов нужно успеть?

“Какой-то глюк. Но списывают деньги по цене товара, так что не переживайте”, - успокоил еще один юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что занимающиеся интернет-торговлей компании пожаловались на запланированное ужесточение правил оформления зарубежных покупок. Это предусмотрено нововведениями в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Если поправки примут в первоначальном виде, стоимость некоторых товаров на популярных торговых онлайн-площадках, среди которых AliExpress, Ozon, Wildberries, может увеличиться, а некоторые товары могут совсем исчезнуть из продажи.

Цены на Wildberries вырастут на 15%? Маркетплейсы пожаловались на проблемы с ввозом импортных товаров