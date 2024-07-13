Wildberries разрешил белорусам отменять любые заказы. В течение скольких часов нужно успеть?

Опубликовано: 13.07.2024 11:47 , Обновлено: 13.07.2024

Популярный маркетплейс Wildberries разрешил своим клиентам отменять любые заказы, в том числе, уже оплаченные. Раньше такая опция была доступна лишь для тех заказов, которые покупатель планировал оплатить при получении. Узнали, как быстро нужно успеть нажать на кнопку, чтобы отменить заказ, и что делать, если не уложился во временные рамки?

Как пояснили в пресс-службе компании, новая опция позволит дополнительно защитить продавцов и покупателей от “случайных” заказов.

Для того, чтобы отменить такой случайный заказ, достаточно нажать на специальную кнопку, которая будет оставаться активной в течение первого часа или до того момента, как продавец или склад начнёт собирать ваш заказ.

Как отменить заказ на телефоне или компьютере?

Отмена заказа доступна как в мобильном приложении, так и на сайте Wildberries.

В мобильной версии на устройствах iOS или Android нужно:

в разделе “Доставки” нажать на статус “Оформлено” под товаром — там появится опция отмены заказа.

Оформляя заказ через компьютер, для отмены нужно:

навести курсор на карточку товара и выбрать соответствующую функцию - на полной версии сайта,

навести курсор на три точки под товаром - в веб-версии приложения.

[info_b]Впрочем, даже если вы не успели уложиться в положенный срок, а отменить доставку всё же нужно, в компании Wildberries рекомендовали сделать электронное обращение, написав на почту sales@wildberries.ru.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Wildberries пообещал своим клиентам “эксклюзивные скидки” до 20%, которые можно будет суммировать с персональной скидкой. Однако, воспользоваться ею смогут только авторизованные пользователи, предварительно заплатив — за подписку “WB Клуб”. Новую платную подписку компания пообещала запустить уже этим августом.

Wildberries пообещал покупателям «эксклюзивные скидки» в 20%. Но за деньги