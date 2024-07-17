Цены на Wildberries вырастут на 15%? Маркетплейсы пожаловались на проблемы с ввозом импортных товаров

Опубликовано: 17.07.2024 14:24 , Обновлено: 17.07.2024

Компании, работающие в сфере интернет-торговли, пожаловались на запланированное ужесточение правил оформления зарубежных покупок. Это предусмотрено изменениями Таможенного кодекса союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые в ближайшее время планируют ратифицировать страны-участницы. Если поправки примут в том виде, в котором анонсировано, стоимость некоторых товаров на популярных торговых онлайн-площадках Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана могут резко возрасти, а часть товаров и вовсе исчезнет из продажи.

Изменения, обсуждение которых началось ещё в конце 2023 года, предусматривает выделение товаров трансграничной электронной торговли в отдельную категорию и обязательную процедуру декларирования таких товаров. По данным российского агентства РБК, речь идёт об очень широком спектре товаров, среди которых, в числе прочего:

смартфоны,

фотоаппараты,

лекарственные средства,

сыры и колбасы,

овощи и фрукты,

корма для животных,

парфюмерия,

одежда и обувь,

текстиль для дома.

По данным источников РБК, сильнее всего изменение законодательства ударит по популярным маркетплейсам, таким как AliExpress, Ozon, Wildberries.

По словам представителя компании Ozon, цены на все товары, доставляемые из-за пределов ЕАЭС, в этом случае могут вырасти на 15% , поскольку покупателям, по сути, придётся дополнительно оплачивать ввозную пошлину на каждый покупаемый товар, размер которой может варьироваться в зависимости от категории продукта.

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В свою очередь в компании Wildberries предложили альтернативу законопроекту - ввести для товаров электронной торговли такие же ограничения, которые сейчас действуют на товары для личного пользования, доставляемые почтой из-за рубежа. отметил представитель этой площадки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в начале июня этого года заявил, что работающие в Беларуси маркетплейсы планируют “приблизить” к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации. Глава антимонопольного ведомства пояснил, какие обязанности в скором времени планируют ввести для маркетплейсов.

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