Чиновники рассказали, как санкции "подзадоривают" белорусские заводы делать "антисанкционную" технику

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.11.2022 16:11 , Обновлено: 03.11.2022

Помощник Александра Лукашенко по Брестской области Валерий Вакульчик заявил 3 ноября, что санкции только "подзадоривают" белорусских производителей. А премьер. Головченко рассказал, что в Беларуси начали делать "антисанкционную" технику.

“Белорусы будут обеспечены высококачественной продукцией. Это можем гарантировать. Как говорят: если хочешь сделать хорошо, сделай сам. И мы можем сами сделать качественно”, - утверждает инспектор по Брестской области.

А вот Роман Головченко рассказал, что на белорусских заводах начали делать модели “антисанкционной” техники. “Наши машиностроители сумели в сжатые сроки произвести так называемые антисанкционные модели, то есть те, которые на 100% свободны от импорта. Соответственно, нашим производственным программам ничего не угрожает”, - заявил премьер, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-belorusskie-mashinostroiteli-sumeli-v-szhatye-sroki-proizvesti-antisanktsionnye-modeli-533062-2022” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Что такое антисанкционная техника?

Ранее мы писали, что, например, на Минском автомобильном заводе автобусы МАЗ-203947 стали делать уже после введения санкций. Из-за чего их назвали в прессе «антисанкционными», сообщал в марте 2022 года abw.by.

Минский автозавод объявил о выпуске городских низкопольных автобусов, которые не используют ни европейские, ни американские узлы и агрегаты. Двигатель и трансмиссия на них были белорусскими и китайскими.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что министр экономики Александр Червяков выступая перед работниками «Нафтана» 2 ноября рассказал, сколько, по его данным, Беларусь потеряла от прекращения экспорта своей продукции в Европу.

Беларусь потеряла $6 млрд от остановки экспорта в Европу — Червяков