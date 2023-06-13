Чиновники предложили дать денег белорусским ИП на переход в юрлица. Когда?
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Беларуси заявил, что от Могилевского облисполкома поступило предложение о выделении «так называемых траншей». Речь о финансировании перехода индивидуальных предпринимателей в юридические лица.
Депутат не уточнил, на каких условиях нужно будет возвращать упомянутые транши, если их введут, написал «Спутник».
Поправки в некоторые законы по вопросам предпринимательской деятельности уже приняли. Ожидается, что документ заработает с 1 июля 2023 года.
Лукашенко отменил правило повышения тарифов ЖКХ не более, чем на 5 долларов в год
Одно из новшеств, что виды деятельности, которыми смогут заниматься индивидуальные предприниматели, ограничат. Список разрешенных для них бизнесов утвердит Совмин.
Если ИП, зарегистрированные до 1 июля, занимаются тем, чего в перечне нет, то в статусе индивидуального предпринимателя им можно будет доработать до конца 2025 года. Потом нужно преобразовать свой бизнес в юрлицо, для чего разработали процедуру трансформации, при которой не нужно будет платить госпошлину за открытие компании.
Подорожают ли белорусские молочка, тушки и фарш? Что известно о новом постановлении Совмина