"А хорошо он это придумал" - Минчанин предложил купить 5-рублевую купюру за 2,5 BYN. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2025 15:50 , Обновлено: 12.02.2025

Минчанин опубликовал на одной из белорусских торговых площадок весьма необычное объявление: предложил купить 5-рублевые купюры по 2,5 рубля. Видео с этим попало в TikTok, где собрало больше 5,5 тыс. репостов за день.

Объявление [link href=“https://www.kufar.by/item/1007644053?r_block=all&rank=65&searchId=2d51a81dd69a05d4d46e08f6f12bd0e69674” target=“_blank” rel=“noopener”] разместил [/link] пользователь Алексей Лайф ООО «тмыв денег» , что намекает на шуточный характер сообщения. Впрочем, по состоянию на 15:30 11 февраля оно еще было доступно на площадке. Причем мужчина не настаивает на цене 2,5 рубля за 5-рублевую купюру, отметив, что стоимость “договорная”.

Свое объявление автор никак не объяснил, попросив обращаться с вопросами в “личные СМС”. Еще он разместил объявление о продаже iPhone 11 pro max за 600 рублей.

А вот комментаторы в TikTok были более многословны.

“Хахах, а хорошо он это придумал”, - отметил другой.

Кто-то предложил купить 100 рублей за 50: “У меня так жена делает. Тоже мошенник?”

“Гениально. Ему за эту разработку такую премию дадут”, - считает еще один пользователь TikTok.

“Куплю по 3. Ваши 5”, - озвучил свое предложение комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин предложил на одной из торговых площадок купить чизбургер из McDonald’s, который, как утверждает владелец товара, заморозили в марте 2022 года. Видео с таким предложением опубликовали в TikTok, где комментаторы стали торговаться.

«Эксклюзив» — Минчанин предложил купить чизбургер, замороженный в 2022 году. За сколько?