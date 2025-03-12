Белорусам предложили купить 2-рублевую монету за 490 BYN. Что в ней такого?

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Опубликовано: 12.03.2025 17:42 , Обновлено: 12.03.2025

На одной аукционной интернет-площадке жительница Гродно предложила купить у нее 2-рублевую монету за 490 BYN. Такую цену она объяснила браком. У нумизмата возникли вопросы.

По описанию лота, это монета 2009 года, продавец написала про брак в виде “смещения центральной вставки”. Женщина допустила торг, аукцион завершится 29 марта. К слову, если посчитать, то монету [link href=“https://ay.by/lot/respublika-belarus-2-rublya-2009-5038671890.html” target=“_blank” rel=“noopener”] продают [/link] в 245 раз дороже номинальной стоимости. Понятно, что здесь расчет на коллекционеров.

Фото: ay.by

Фото: ay.by

Фото: ay.by

Неназванный нумизмат в разговоре с изданием Onliner [link href=“https://money.onliner.by/2025/03/12/dvuxrublevuyu-belorusskuyu” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link], что брак в виде смещения центральной вставки - это “прекрасный лот для коллекционера”. “Но вызывает много вопросов состояние монеты и деформация центральной вставки (выпуклость). Учитывая такую серьезную деформацию центральной ставки, вопрос: как данная монета смогла быть в обращении, что стала столь изношенной?” - задался вопросом он.

Эксперт утверждал, что если бы монета была такой изначально, то есть выпущенной на монетном дворе, то “ее бы никогда не допустили в оборот”. Есть вероятность, что брака достигли механическим воздействием, то есть специально повредили. Но утверждать об этом нельзя.

Ранее Telegraf.news писал, что на этой же аукционной интернет-площадке белорусы стали размещать объявления о продаже старых белорусских купюр — рублей до деноминации. И гораздо дороже, чем в пересчете на новые рубли. Видео с такими объявлениями попало в TikTok.

«Куда деньги нести?» — Белорусы стали продавать старые рубли за 1500 новых

Еще мы рассказывали, что минчанин опубликовал на другой белорусской торговой площадке весьма необычное объявление: предложил купить 5-рублевые купюры по 2,5 рубля. Видео с этим попало в TikTok, где собрало больше 5,5 тыс. репостов за день.

«А хорошо он это придумал» — Минчанин предложил купить 5-рублевую купюру за 2,5 BYN. Это как?