Цены на свежие овощи пошли вниз. Где в Беларуси купить помидоры по 1,3 рубля, а картошку по 65 копеек?

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Опубликовано: 11.08.2023 10:26 , Обновлено: 07.09.2023

Сезон массовых закупок овощей для приготовления зимних закаток в Беларуси набирает обороты. Посмотрели, насколько на второй неделе августа упала цена на картофель, помидоры и перец, а также по чём сейчас продают на рынках в столице и в регионах персики, абрикосы, виноград.

Сейчас закупиться овощами на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском можно в том числе мелким оптом - этот вариант отлично подойдёт для тех, кто любит делать овощные заготовки на зиму, но не имеет ни собственной дачи, ни приусадебного участка.

Сразу несколько видеообзоров с рынка в Таборах с подробным указанием цен на сезонные овощи 10 августа опубликовал популярный TikTok-блогер @andrestyle7.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Урожай-6784012333942310914?refer=embed” title=” Урожай - группа Экспресс” target=“_blank” rel=“noopener”] Урожай - группа Экспресс [/link]

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Урожай-6784012333942310914?refer=embed” title=” Урожай - группа Экспресс” target=“_blank” rel=“noopener”] Урожай - группа Экспресс [/link]

Исходя из видеообзора, минимальные цены на сезонные овощи в Таборах сейчас следующие:

перец крупный толстостенный - 3,3 рубля,

перец на переработку - 1,3 рубля,

лук - 80 копеек,

морковь - от 90 копеек,

чеснок - 5,5 рубля,

свекла - 1,2 рубля

Цены на помидоры в зависимости от сорта традиционно очень разнятся: томаты жёлтые можно приобрести по 2,3-2,5 рубля, томаты розовые (“Малина”) - по 1,4 рубля, красные черри - по 6 рублей. Самые дешёвые круглые красные томаты средних размеров автор ролика нашёл на рынке по 1,3 рубля,

Отборный молодой картофель в Таборах можно найти сейчас по 65 копеек.

Что касается цен на фрукты и ягоды, то, судя по обзору, пошли в низ цены на абрикосы . Если в конце июля цены на них держались на уровне 6,5 рубля, то сейчас можно найти по 4 рубля. Дешевле, чем две недели назад, можно купить и нектарины - от 4,8 рубля. Появился на прилавках и более дешёвый виноград - от 3,5 рубля за кило, а вот цены на персики уверенно держатся на уровне 6 рублей.

Своими обзором на цены на местном рынке поделился и блогер из Бреста. Там цены и на фрукты, и на овощи несколько выше, чем на оптовом рынке под Минском. Однако, на прилавках там по-прежнему вдоволь летних ягод, которые выращивают местные фермеры на своих ягодных плантациях. Так, клубнику в Бресте всё ещё можно купить по 8 рублей (есть, правда, и отборная по 15 рублей), голубику - по 9 рублей.

Ранее Телеграф рассказывал, по чём “Белкоопсоюз” готов в этом году скупать в заготовительных пунктах у населения на выращенные на собственных участках овощи, а также садовые и лесные ягоды.

Картошка – по 1,1 рубля, помидоры – по 2. В «Белкоопсоюзе» рассказали, почем закупят овощи у белорусов