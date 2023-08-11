Цены на свежие овощи пошли вниз. Где в Беларуси купить помидоры по 1,3 рубля, а картошку по 65 копеек?
Сезон массовых закупок овощей для приготовления зимних закаток в Беларуси набирает обороты. Посмотрели, насколько на второй неделе августа упала цена на картофель, помидоры и перец, а также по чём сейчас продают на рынках в столице и в регионах персики, абрикосы, виноград.
Сейчас закупиться овощами на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском можно в том числе мелким оптом - этот вариант отлично подойдёт для тех, кто любит делать овощные заготовки на зиму, но не имеет ни собственной дачи, ни приусадебного участка.
Сразу несколько видеообзоров с рынка в Таборах с подробным указанием цен на сезонные овощи 10 августа опубликовал популярный TikTok-блогер @andrestyle7.
[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Урожай-6784012333942310914?refer=embed” title=” Урожай - группа Экспресс” target=“_blank” rel=“noopener”] Урожай - группа Экспресс [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Урожай-6784012333942310914?refer=embed” title=” Урожай - группа Экспресс” target=“_blank” rel=“noopener”] Урожай - группа Экспресс [/link]
Исходя из видеообзора, минимальные цены на сезонные овощи в Таборах сейчас следующие:
- перец крупный толстостенный - 3,3 рубля,
- перец на переработку - 1,3 рубля,
- лук - 80 копеек,
- морковь - от 90 копеек,
- чеснок - 5,5 рубля,
- свекла - 1,2 рубля
Цены на помидоры в зависимости от сорта традиционно очень разнятся: томаты жёлтые можно приобрести по 2,3-2,5 рубля, томаты розовые (“Малина”) - по 1,4 рубля, красные черри - по 6 рублей. Самые дешёвые круглые красные томаты средних размеров автор ролика нашёл на рынке по 1,3 рубля,
Отборный молодой картофель в Таборах можно найти сейчас по 65 копеек.
Что касается цен на фрукты и ягоды, то, судя по обзору, пошли в низ цены на абрикосы . Если в конце июля цены на них держались на уровне 6,5 рубля, то сейчас можно найти по 4 рубля. Дешевле, чем две недели назад, можно купить и нектарины - от 4,8 рубля. Появился на прилавках и более дешёвый виноград - от 3,5 рубля за кило, а вот цены на персики уверенно держатся на уровне 6 рублей.
Своими обзором на цены на местном рынке поделился и блогер из Бреста. Там цены и на фрукты, и на овощи несколько выше, чем на оптовом рынке под Минском. Однако, на прилавках там по-прежнему вдоволь летних ягод, которые выращивают местные фермеры на своих ягодных плантациях. Так, клубнику в Бресте всё ещё можно купить по 8 рублей (есть, правда, и отборная по 15 рублей), голубику - по 9 рублей.
[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkiby_brest?refer=embed” title=“@slivkiby_brest” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkiby_brest [/link] Как вам цены? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“брест” target=“_blank” rel=“noopener”] #брест [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B?refer=embed” title=“какиецены” target=“_blank” rel=“noopener”] #какиецены [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/slivkiby_brest?refer=embed” title=“slivkiby_brest” target=“_blank” rel=“noopener”] #slivkiby_brest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“колхозныйрынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #колхозныйрынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“фрукты” target=“_blank” rel=“noopener”] #фрукты [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8?refer=embed” title=“овощи” target=“_blank” rel=“noopener”] #овощи [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7265574662607768326?refer=embed” title=” оригинальный звук - slivkiby_brest” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - slivkiby_brest [/link]
Ранее Телеграф рассказывал, по чём “Белкоопсоюз” готов в этом году скупать в заготовительных пунктах у населения на выращенные на собственных участках овощи, а также садовые и лесные ягоды.
Картошка – по 1,1 рубля, помидоры – по 2. В «Белкоопсоюзе» рассказали, почем закупят овощи у белорусов