Картошка – по 1,1 рубля, помидоры – по 2. В «Белкоопсоюзе» рассказали, почем закупят овощи у белорусов

Опубликовано: 02.08.2023 13:45 , Обновлено: 10.07.2024

Начальник управления заготовок «Белкоопсоюза» Оксана Скиндер 2 августа в ходе пресс-конференции в Национальном пресс-центре озвучила закупочные цены на наиболее широко распространённые овощи, а также садовые и лесные ягоды, которые в летом и осенью белорусы активно сдают в заготовительные пункты.

По словам Оксаны Скиндер, цена, которую готовы предложить белорусам заготовительные пункты, варьируется в зависимости от сорта овощей и состояния продукции.

Специалист озвучила следующие ориентировочные закупочные цены на наиболее популярные овощи:

картофель – 0,7-1,1 рубля за 1 кг;

огурцы – 1-1,3 рубля за 1 кг;

помидоры – 1,4-2 рубля за 1 кг.

Цены на садовые ягоды отличаются, в зависимости от того, с какой целью их закупают - “товарная” ягода традиционно дороже той, которую берут для последующей промышленной переработки:

черная смородина на переработку – 0,8-0,9 рубля за 1 кг;

товарная черная смородина - 1,5-2,5 рубля за 1 кг;

красная смородина на переработку – 0,5-0,6 рубля за 1 кг;

товарная черная смородина - 1-1,5 рубля за 1 кг.

“Дары леса” в заготовительных пунктах “Белкоопсоюза” готовы принимать от населения по следующим ценам:

черника – 1,5-4 рубля за 1 кг;

лисички – 3-5 рублей за 1 кг.

Всего “Белкоопсоюз” в этом году планирует закупить у белорусов как минимум 17 тыс. тонн картофеля, 50 тыс. тонн фруктов и 32 тыс. тонн овощей, включая 5 тыс. тонн огурцов и 3 тыс. тонн помидоров.

“Белкоопсоюз” начал скупать у белорусов грецкие орехи

Оксана Скиндер также рассказала, что в этом году “Белкоопсоюз” начал закупать у населения грецкие орехи, которые раньше в Беларусь завозились исключительно из-за границы (главным образом, из Молдовы).

“На сегодня уже активно имеются сдатчики, которые предлагают белорусский грецкий орех для реализации в розничной торговой сети”, – рассказала специалист, не назвав при этом предлагаемую цену для этого пока редкого для белорусских заготовителей ореха.

Среди других продуктов, за счёт которых в последнее время была расширена номенклатура заготавливаемой сельхозпродукции, она также назвала перцы, фасоль, горох.

Скиндер также сообщила, что с начала 2023 года заготовительные пункты “Белкоопсоюза” уже выплатили населению порядка 155 млн рублей за сданную продукцию.

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