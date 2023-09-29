"Цены дикие" - В России бензин и дизель стали ещё и децифитом. Как скажется на Беларуси?

Опубликовано: 29.09.2023 09:33 , Обновлено: 29.09.2023

В России набирает обороты топливный кризис: цены на бензин и дизель (как на бирже, так и на АЗС) продолжают расти, несмотря на предпринимаемые правительством меры, а в некоторых регионах автомобильное топливо и вовсе стало настоящим децифитом. Чего ждать в такой ситуации соседней Беларуси? Разбирались, грозит ли белорусским автомобилистам дефицит топлива на АЗС.

Почему в России дорожает топливо?

По данным российского портала Investfuture.ru, цена автомобильного топлива на бирже растёт из-за возросшего внутреннего спроса. Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявил на днях, что на стоимости топлива в России негативно сказался рост мировых цен на нефть, а также ослабление российского рубля и снижение дисконтов к Urals.

Больше других в сложившейся ситуации страдают регионы с развитым сельскохозяйственным сектором. Там из-за топливного кризиса (высоких цен на топлива вкупе с его острым дефицитом) под угрозой оказалась уборочная кампания, но и рядовым автомобилистам не легче.

Так, жители Алтайского края, где только за первые две недели сентября стоимость литра дизеля выросла в среднем на 5–8 рублей, иронично замечают в соцсетях, что вскоре им придётся “продавать машины и ходить пешком” или “брать кредит на бак бензина”.

“Цены дикие. Пора бы рекламировать проездные билеты. Хотя состояние трамваев тоже оставляет желать лучшего. Поэтому летом — велик, зимой — лыжи. Придется осваивать”, — процитировало одного из возмущенных автомобилистов местное издание “Барнаул онлайн”.

Другое российское издание проанализировало ситуацию по стране и опубликовало такую инфографику, продемонстрировав, в каких российских регионах пропадало автомобильное топливо.

Как в России решают проблему с дефицитом топлива?

Ситуацию попытались взять под контроль в российском правительстве. Для борьбы с дефицитом и в попытках добиться снижения цен на топливо Кабинет министров ещё 21 сентября запретил экспортировать из России бензин и дизельное топливо.

“Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей”, — было сказано в официальном заявлении российскаого правительства.

В правительстве также прозвучали предложения ввести жесткий контроль над наценками на топливо на АЗС, а также заградительную пошлину на вывоз нефтепродуктов для перекупщиков. В последнем случае, по мнению властей, удастся перекрыть канал для спекулятивных игроков на бирже, которые ранее могли скупать топливо в огромных объемах и перепродавать за рубежом по более высоким цена.

“Аналитики предупреждают, что если сейчас “пережестить” с ограничениями на топливном рынке, то проблемы с ценами и дефицитом бензина могут только возрасти”, - утверждают эксперты портала Investfuture.ru.

Пока, как показала ситуация с ценами на АЗС, все эти меры не работают так, как хотелось бы правительству.

Ещё ранее, с 1 сентября, нефтяным компаниям сократили демпферы (компенсации, которые компании получают в виде налогового вычета за непроданное топливо за рубежом). Такой шаг, по мнению некоторых экспертов, стало одним из факторов роста цен: нефтяные компании теряют миллиарды рублей, которые ранее им компенсировало государство.

В ситуацию попытался вмешаться президент России Владимир Путин. На недавнем совещании с членами правительства он назвал нефтяные компании “курицей, которая приносит золотые яйца” и к которой власти “должны бережно относиться”, но призвал вместе с правительством “оперативнее реагировать на динамику цен на топливо”.

“Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен”, - заявил Путин.

Грозит ли дефицит топлива на АЗС Беларуси и что будет с ценами?

В столь напряженной ситуации с топливным кризисом в России, многие задаются вопросом, может ли и Беларусь столкнуться с ситуацией, когда на местных АЗС начнёт пропадать бензин или дизель? Однако, поскольку речь идёт именно о нехватке нефтепродуктов, а не сырой нефти, дефицита которой и в соседней стране не ощущается, следовательно, белорусским АЗС дефицит топлива не грозит. О сокращении поставок нефти из России не сообщалось, а два белорусских нефтеперерабатывающих завода (“Нафтан” и Мозырский НПЗ) с лихвой могут закрыть потребности внутреннего рынка.

[info_b]Согласно официальной статистике, озвученной отраслевыми экспертами за 2020 год, на внутреннем рынке страны “Нафтан” и Мозырский НПЗ продавали лишь 35–40% произведенных нефтепродуктов, остальную продукцию пускали на экспорт. При этом потребности внутреннего рынка полностью были закрыты. [/info_b]

Крутой объяснил, почему в Беларуси дешевеет бензин

А вот подорожания топлива вполне можно ожидать, если в соседней России цены на АЗС продолжат расти. Ещё в начале года посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказывал о договорённости двух стран о проведении «политики ценовой балансировки». По его словам, белорусская сторона намерена «держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%». Т.е. цены на топливо в Беларуси не должны быть выше, чем в России, именно на эти проценты. Следовательно, если цены в России продолжат расти, это может привести к подорожанию топлива и в Беларуси.

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