Крутой объяснил, почему в Беларуси дешевеет бензин

Опубликовано: 10.04.2023 08:53 , Обновлено: 10.04.2023

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснил, почему в стране с начала года снижается цена на автомобильное топливо. По его словам, всё дело в "политике ценовой балансировки" между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.

Дмитрий Крутой рассказал, что вопросом ценообразования на сырую нефть, которая поставляет Россия в Беларусь, занимаются непосредственно сами компании.

“А если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения”, - передает слова дипломата БелТА.

По словам посла, белорусской стороне “важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15”.

“И вот те понижения цен на топливо, которые происходят сегодня в нашей стране, они именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран. Ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме”, – рассказал Крутой.

Напомним, с начала этого года цены на автомобильное топливо снижались уже пять раз, каждый раз - на 1 копейку. Пока речь идёт о понижении цен примерно на 2%.

В Беларуси снова объявили о снижении цен на топливо

После последнего снижения, объявленного государственным концерном “Белнефтехим”, стоимость бензина и дизеля на белорусских АЗС составляет: