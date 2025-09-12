Центробанк России понизил ключевую ставку. Как отреагировал белорусский рубль?

Опубликовано: 12.09.2025 15:08 , Обновлено: 12.09.2025

Совет директоров российского Центробанка в пятницу, 12 сентября, понизил свою ключевую ставку, аналог ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси. Посмотрели, как на фоне этих новостей повёл себя на торгах белорусских рубль и узнали, как может отразиться решение российского финансового регулятора на курсе национальной валюты Беларуси.

Снижение ставки российского Центробанка - решение ожидаемое и анонсированное руководством многих крупных российских банков. Вопрос заключался лишь в том, на сколько процентных пунктов этой осенью решится финансовый регулятор понизить свою ключевую ставку после того, как против её резкого снижения публично высказался российский президент Владимир Путин. Выступая в первых числах сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума в российском Владивостоке, политик заявил, что это приведёт к резкому росту цен, чего правительство, по его мнению, допустить не должно.

В результате Совет директоров снизил ключевую ставку на 100 базовых пунктов - с 18 до 17% годовых , объяснив своё решение высокими инфляционными ожиданиями.

“Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году”, - заявили в пресс-службе Центробанка, сообщив, что в следующий раз вопрос о пересмотре ключевой ставки будет рассматриваться 24 октября.

Финансовый регулятор признал, что общую инфляцию пока сдержать не удаётся. В качестве причин тому в Центробанке назвали существенную индексацию коммунальных тарифов, рост цен на автомобильное топливо, напряженность на рынке труда и медленно растущие зарплаты и прочее.

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Как отреагировал белорусский рубль?

На фоне ожидаемого понижения ключевой ставки российского Центробанка белорусский рубль на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) 12 сентября укрепился по отношению ко всем основным валютам.

По итогам валютных торгов были установлены следующие курсы:

доллар США - 3,0818 рубля (-0,50% по итогам торгов),

(-0,50% по итогам торгов), евро - 3,5911 рубля (−0,25%),

российский рубль - 3,6268 рубля (−0,01%),

китайский юань - 4,3025 рубля (−0,50%).

Как ранее пояснял финансовый аналитик Михаил Грачев, высокая процентная ставка для любого финансового регулятора является фактором поддержки национальной валюты. Поэтому при снижении процентной ставки по законам экономики происходит последовательное ослабление валюты - в данном случае российского рубля.

На следующей неделе, как ранее сообщал Telegraf.news, также ожидается понижение процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Это может произойти на ближайшем заседании FOMC 17 сентября.

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